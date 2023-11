Tres encuentros a ver de la Jornada 12 de la Bundesliga

Este viernes arrancha una nueva fecha de la Bundesliga y te contamos los tres encuentros que no podés dejar de ver en esta Jornada 12.

FC Köln – FC Bayern München

La nueva fecha de fútbol alemán, tras el parón FIFA, será abierta por Bávaros y Cabras. En la pasada temporada, este fue el histórico partido donde Jamal Musiala le quito el campeonato a Dortmund y el aliciente ahora que él volverá de su lesión en el día de hoy. Aún no se sabe si será titular, pero hay gran esperanza. Por otra parte, Köln llega muy necesitado debido a que con seis puntos están en puestos de descenso, por lo que, ambos equipo se juegan todo por ganar.

El Derby de los Borussia entre los encuentros a ver de la jornada 12 de Bundesliga

El plato fuerte de la jornada será el derby de los homónimos correspondientes a Dortmund y a Mönchengladbach. Lo de Los Potros no ha cambiado mucho con respecto a la campaña pasada. Seoane aún no encontró un rumbo y la irregularidad es una de las grandes características de este equipo. Sin embargo, Las Abejas no llegan mucho mejor. La derrota ante Stuttgart cayó muy mal y ya se dice que hay una gran crisis interna en el club.

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart

Finalizando entre los destacados tenemos un lindo partido entre Águilas y Suabos. Empezando por estos últimos, ya hemos mencionado que llegan con una victoria en su poder, pero lo mejor de todo es que marchan terceros en este fútbol alemán, fuera de todo pronóstico. Los locales también llegan con buen ánimo porque corrigieron los déficits de la primera jornada y en esta jornada sueñan con terminar dentro de los puestos clasificatorios a copas internacionales.