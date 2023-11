Union Berlin renueva ilusiones en Köpenick

Tras una semana de despedidas, ha llegado la hora de que el Union deje en los libros de historia la exitosa etapa de Fischer y se centre en una realidad mucho más desagradecida. El ex entrenador del equipo sub 19 Marco Grote y su asistente Marie-Louise Eta serán los encargados, al menos a corto plazo, de liderar la resurrección de los Eisernen. La primera prueba de este Union Berlin no será nada sencilla con la visita de un Augsburg a Köpenick, que tradicionalmente ha sido un rival muy incómodo para los berlineses.

Entrenador nuevo, ¿victoria segura?

La paciencia y el respeto que ha habido con Urs Fischer por parte de la directiva y la afición está fuera de toda duda. Pero estaba claro que la situación parecía complicada de enderezar porque la falta de confianza y el bloqueo mental de los jugadores en las últimas semanas eran más que palpables. Como ambas partes dijeron, a veces una cara nueva ayuda a los futbolistas a cambiar las tendencias. Y eso exactamente es lo que se busca desde ya ante un Augsburg. Los bávaros comenzaron la temporada muy mal, pero un relevo en el banquillo les ha dado la estabilidad que necesitaban. El artífice de esta buena racha es el danés Jess Thorup. Este lleva 8 puntos en 4 partidos y mantiene a su equipo invicto desde su llegada. Un buen ejemplo de que a veces la solución a los problemas llega con un cambio de liderazgo.

Las claves del rival

Se espera un An der Alten Försterei lleno (como siempre) que tenga un recuerdo para Urs Fische. Sin embargo, lo más esperado, es una victoria balsámica. Será también un día histórico para el fútbol alemán con el debut de Marie-Louise Eta en la Bundesliga. Sería la primera mujer que dirija a un conjunto de la máxima categoría del fútbol alemán desde el banquillo. Pero el reto es mayúsculo para un Union que solo ha sido capaz de vencer al Augsburg en una ocasión de los 12 encuentros disputados. Sin dudas, un rival sin duda muy incómodo para los Eisernen. Los bávaros llegan liderados por un Demirovic que está siendo una de las piezas clave de los Fuggerstädter con 6 tantos. Y también con un viejo conocido de la afición Unioner, Sven Michel, que volverá a su antigua casa tras dejar Köpenick el pasado verano.

Vive lo mejor de Union Berlin en el Twitter oficial del club en Español.

En Köpenick, Union Berlin tendrá una nueva oportunidad

El duelo será también una oportunidad de ver la mano de Grote y Eta, ya que con el suizo Fischer el equipo tenía una estructura muy reconocible con 3 centrales y dos carrileros, confiando gran parte de su juego ofensivo a la velocidad de jugadores como Becker y Fofana y al balón parado. Queda por saber si habrá continuidad o una pequeña revolución que nos haga ver otra cara de una plantilla que a principios de temporada parecía que lo tenía todo para pelear en la parte alta. Este sábado desde las 15.30 estaremos muy atentos a ver si comienza la resurrección de un Union que seguro será llevado en volandas por su afición para lograr por fin su primera victoria en casi 3 meses.