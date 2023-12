Tres encuentros a ver de la jornada 16 de la Bundesliga

Se viene la última fecha de la Bundesliga en este año y te contamos los tres encuentros que no podés dejar de ver en esta Jornada 16.

Borussia Dortmund – Mainz 05

Dortmund busca terminar de buena manera un año en el que ha experimentado algunos altibajos dramáticos. Justamente, su rival es el Mainz 05 que visitará el Signal Iduna Park, luego de haber sido el verdugo de los aurinegros en la última fecha de la temporada pasada y ayudar al FC Bayern München a conseguir la Bundesliga.

El presente de ambos equipos no es el mejor. BVB llega tras un empate 1:1 ante FC Augsburg y en medio de una grave crisis institucional, mientras que Los Carnavaleros no han ganado en sus últimos cinco partidos. La necesidad de seguir en Europa vs. salir del descenso será la tónica de este encuentro.

Union Berlin – 1. FC Köln, el más destacado entre los encuentros a ver de la Jornada 16 de la Bundesliga

Partido denominado de “seis puntos” entre dos equipos que quieren salir rápidamente de la parte baja de la tabla. Tras el éxito de llegar a la Champions en el cierre del curso pasado, esta campaña del Union Berlin es para el olvido. Ya eliminado de toda competencia internacional, en la segunda vuelta priorizarán salir del descenso y que mejor que empezar a pensar en ese objetivo ante Köln.

Los del Hierro están invicto en sus ocho partidos de la Bundesliga contra Las Cabras hasta la fecha, ganando seis y empatando dos. Contra ningún otro equipo de la máxima categoría han disfrutado de una racha tan larga sin saborear la derrota. Aunque los de Steffen Baumgart han sumado puntos recientemente y esperan llenar de dudas a sus rivales para salir, de forma definitiva, de una zona en la que han llegado a estar como colistas.

VfL Wolfsburg – FC Bayern München

La lucha por el título está al rojo vivo entre Bayer Leverkusen y FC Bayern. Con cuatro puntos de diferencia entre ambos, pero un partido en deuda para los bávaros, cualquier recorte o aumento en esa distancia será vital en esta última fecha del 2023. En ese sentido, los muniqueses viajarán a Wolfsburg con el deseo de hacer lo posible para tener al líder a su alcance.

Con la renovación de Thomas Müller y un Harry Kane en estado de gracia, FC Bayern visitará a los de Niko Kovac, que quieren cerrar el año dando la nota para volver a acercarse a una zona de Europa que los ha tenido presentes durante gran parte de la temporada, a pesar de su irregularidad. El historial está a favor del croata, que ya sabe lo que es ganarle a su exequipo.