Los jugadores del Borussia Dortmund le muestran su fastidio a Edin Terzic

Los principales jugadores del Borussia Dortmund se acercaron a Edin Terzic y le expresaron su descontento con la forma de juego del club.

Los jugadores apuntan contra el entrenador

SPORT1 y Sky Sports informaron que algunos miembros del equipo aurinegro le presentaron una queja formal al entrenador por su “tácticas demasiado defensivas e instrucciones incorrectas” durante los partidos.

La primera fuente mencionó que, en los círculos internos del club, hay habitualmente conversaciones entre las figuras del plantel y el propio Terzic. Pero en estos momentos de crisis, las charlas han sido más que caldeadas.

Terzic ya lleva 13 años trabajando en el Dortmund. Como entrenador juvenil, ojeador, director de técnicos, segundo entrenador y, durante casi año y medio, como primer entrenador. El hombre de 41 años conoce el club por dentro y por fuera, por lo que se espera que sepa con mayor precisión hasta qué punto su puesto puede estar en peligro si las cosas no van bien, como le ha sucedido últimamente.

Aunque el mismo niega rotundamente que algunas estrellas se acercaran a Hans-Joachim Watzke y le pidieran indirectamente que se marchara porque su trabajo ya no era «efectivo», lo que sí sería cierto son los problemas en el vestuario de Las Abejas.

La interna se ha reflejado en el terreno de juego, logrando solo una victoria en los últimos siete partidos oficiales. BVB se encuentra quinto en la Bundesliga, a 13 puntos del líder Bayer Leverkusen y cinco del VfB Stuttgart, cuarto clasificado al objetivo mínimo de la Liga de Campeones.

Pero la directiva sigue firme en su apoyo a Edin Terzic

La situación actual trae recuerdos de la última primera mitad de la temporada del Dortmund. A estas alturas, el club estaba un puesto (6º) y un punto peor de hoy en día. La brecha con la cima en ese momento era “solo” nueve puntos, pero a dos de puestos de Champions. Después de una gran recuperación, el Borussia casi logra el campeonato, si no fuera por su tropiezo ante el que será su próximo rival, Mainz 05.

A pesar del fracaso final, el curso pasado fue una prueba de que Terzic puede darle la vuelta al equipo, incluso en situaciones críticas. Es por esa razón que el DT tiene la banca de la directiva y no duda en expresarlo:

«Siento este apoyo, tanto de la gente con la que trabajo como del vestuario. No he cambiado nada en mi trato con el equipo».

Sin embargo, en esta temporada, el entrenador fue blanco de muchos juicios de valor: el estilo de juego demasiado defensivo, jugadores que no se adaptaban a sus ideas, o la falta de ADN BVB fueron algunas de ellas. Las voces críticas no solamente han llegado desde fuera, sino también desde dentro, como las del capitán Emre Can o el director deportivo Sebastian Kehl.

De todas maneras, una cosa es segura: Terzic seguirá siendo el técnico del equipo tras el parón de invierno, sin importar cómo termine el partido contra el Mainz 05. Aunque sí habrá una reunión entre todas las partes directivas para analizar en profundidad lo que va de temporada. Para los medios alemanes, el último encuentro del 2023 no será una “final” para el DT, pero la verdadera “final” podría estar en los escritorios.