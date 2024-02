Tres encuentros a ver de la Jornada 20 de la Bundesliga

Este viernes arranca una nueva fecha de Bundesliga muy caliente y te traemos los tres encuentros que no te puedes perder de la Jornada 20. Una visita complicada, un duelo que a menudo da sorpresas en la zona alta y el reencuentro de una de las mayores rivales del fútbol alemán en la actualidad.

Borussia Dortmund tiene una visita peliaguda a Heidenheim

Después de arrancar el 2024 con tres victorias al hilo, Borussia Dortmund se ha reenganchado a los puestos de Champions League y el objetivo ahora es no caerse de estos. Para ello, el conjunto de Edin Terzic sabe que no puede dejarse puntos por el camino y tiene que superar a FC Heidenheim de visita, en la apertura de la jornada. El recién ascendido ha superado las expectativas y se sitúa actualmente en la décima posición, habiendo perdido sólo dos partidos en casa en toda la temporada, por lo que será una plaza complicada para Las Abejas. Y además, en la primera vuelta Heidenheim dio la campanada e hizo tropezar al BVB en el Signal Iduna Park, otro motivo que deja claro que este último no puede relajarse.

FC Bayern se cruza con una de sus rocas más duras en Bundesliga, el Gladbach

La gran sorpresa de la pasada fecha en la Bundesliga fue el tropiezo de Bayer Leverkusen ante Borussia Mönchengladbach que dejó el colchón del líder de la Bundesliga en tan sólo dos puntos, pero ahora es FC Bayern München quien ha de enfrentarse a Los Potros en esta Jornada 20. Históricamente, el club del Rin le ha jugado muchas malas pasadas a Los Bávaros, quienes afrontan este fin de semana con muchas bajas entre copas continentales y lesionados. Mientras el Leverkusen se enfrenta al colista en casa esta jornada, parece que Thomas Tuchel tendrá que darle una nueva vuelta de tuerca a su esquema, con las nuevas incorporaciones de Sacha Boey y Bryan Zaragoza para no tropezar y así seguir presionando su al líder y quién sabe incluso si adelantarle.

Choque de estilos entre Leipzig y Union Berlin