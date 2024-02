Manchester City está al acecho de Joshua Kimmich de cara al verano

El futuro de Joshua Kimmich sigue en el aire y Manchester City sigue muy de cerca su situación para intentar su fichaje en el próximo mercado de verano, según reportan medios ingleses. A punto de cumplir 29 años, no se sabe nada sobre una extensión de contrato en Múnich más allá de 2025.

Antes preguntó PSG y ahora Manchester City también le sigue de cerca

Si hay un jugador de FC Bayern que haya levantado el interés de muchos equipos de Europa durante años es Joshua Kimmich, y ahora vuelve a tener a más de un gigante en busca de sus servicios. El más reciente, según The Athletic, es Manchester City. El medio británico reporta que los Citizens le tienen como una opción de fichaje muy atractiva de cara al mercado de verano. Pese a que Pep Guardiola no ha llevado a la Premier a muchos jugadores que ya ha dirigido, no descarta hacer una excepción con el mediocampista alemán si este pide salir de FC Bayern.

Al interés del City se suma también el de Paris Saint-Germain, que reportaron medios como L’Équipe y Sky. Luis Enrique tiene en gran consideración a Kimmich, hasta el punto de que los parisinos querían negociar un posible fichaje incluso durante el pasado mes de enero, sin éxito.

Todavía no hay noticias sobre la renovación de Kimmich en Múnich

Aunque Kimmich lleva años siendo una pieza indispensable para el mediocampo de FC Bayern München y cada ausencia suya ha sido prácticamente una pesadilla para cualquiera de los técnicos que han pasado por el Allianz Arena, su situación contractual es de las más complicadas de la plantilla. El internacional alemán firmó su última extensión hace tres años y su actual contrato termina en 2025. De momento no hay ninguna noticia sobre otra renovación y, si finalmente no sucede, hay dos escenarios: que los muniqueses le dejen marchar este verano con tal de que sus arcas reciban dinero, o dejar que cumpla su contrato y se marche como agente libre al final de la próxima temporada. En los próximos meses, la directiva deberá tomar una decisión sobre el futuro de uno de los pesos pesados de la plantilla.