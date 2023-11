Tuchel: «Viajamos a Dortmund para ganar y confió en que podemos hacerlo»

En la previa de Der Klassiker, la Bundesliga – Oficial pudo charlar con Thomas Tuchel sobre como ve este encuentro contra Borussia Dortmund.

¿Cómo te sientes tras la eliminación en Pokal?

«No tenemos motivos para rendirnos. No tenemos motivos para señalarnos con el dedo. Estamos en una gran racha en la Bundesliga. Tenemos un equipo en el que seguimos confiando. Y mañana viajaremos a Dortmund con la intención de ganar el partido contra todo pronóstico. Y, por supuesto, una derrota del Bayern, una derrota en la Copa, va en contra de las ambiciones básicas del FC Bayern München. Duele por completo y no facilita la vida cotidiana a ninguno de nosotros. Pero es así. Por desgracia, forma parte del deporte. Queríamos evitarlo con todas nuestras fuerzas y sucedió de todos modos. Y ahora tenemos que mostrar una reacción».

¿Qué puntos fuertes tiene el FC Bayern de Tuchel para Der Klassiker?

«Creo que tenemos suficiente calidad, que nuestro estado de forma es lo suficientemente bueno y que tenemos suficiente espíritu para ganar al Dortmund. Viajamos a Dortmund con la intención de ganar el partido y continuar nuestra racha en la liga. Confío en que podamos hacerlo».

¿Qué piensas de la lesión de Matthijs de Ligt?

«La pérdida de Matha es muy amarga porque, por supuesto, ocurrió tan pronto en el partido y en una situación que en realidad no suponía una amenaza inmediata de gol, en el banderín de córner, en la línea de banda. Y, por supuesto, es muy duro para nosotros que él más que nadie se haya vuelto a lesionar la misma rodilla tras su anterior lesión y vaya a estar de baja varias semanas».

¿Tuchel podrá contar con Upamecano y Goretzka para Der Klassiker?

«Es un gran partido, un gran partido en Alemania, un gran partido para nosotros. Especialmente después de la derrota en la Copa, es una gran oportunidad para mostrar una reacción. Sin embargo, también tenemos una responsabilidad para con los jugadores, una responsabilidad para con su forma física y tenemos una responsabilidad para con toda la temporada. No hay cuatro semanas de descanso después. No tenemos un descanso de dos semanas, no es el parón invernal. Y no son las semifinales de la Liga de Campeones, en las que se puede correr cierto riesgo al final de la temporada. Después de éste, creo que aún nos quedan diez partidos hasta el parón invernal. Por eso debemos ser inteligentes ahora y sopesar las cosas con cuidado. Y puedo decirles que no quiero… la respuesta no es tan aburrida como para irme por las ramas. Ahora tendremos largas conversaciones con los jugadores, con el personal médico y pondremos sobre la mesa todo lo que necesitamos para sopesar las cosas. Luego esperaremos hasta el último momento para ver qué novedades trae la última sesión de entrenamiento para los jugadores y entonces decidiremos en una fase muy, muy tardía».

«Si quieres una respuesta muy seria, habría que ver si pueden estar en la plantilla o no. Quizá tengamos que meterlos, pero la decisión no está tomada y no puedo tomarla solo. Debemos tomar esa decisión con los jugadores, con el personal médico. Tenemos que poner sobre la mesa algunos datos, hallazgos clínicos, las imágenes para ver si podemos saltarnos algunos pasos, si es justificable y si Upa o León pueden ser considerados».