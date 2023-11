Atención FC Bayern: La relación entre Tuchel y el equipo no es la mejor

En las últimas horas, Kerry Hau de Sport1 confirmó que la relación entre Thomas Tuchel y su equipo en FC Bayern no pasa por su mejor momento.

La gota que rebalsó el vaso

No cabe ninguna duda de que estos últimos días de semana están siendo muy pesados para los últimos campeones alemanes. La eliminación de DFB Pokal contra Saarbrücken ha caído como un baldazo de agua fría.

Sin embargo, para muchos aficionados no ha sido sorpresivo. Sí, claro está que nadie esperaba perder contra un equipo de la tercera división. Pero la posibilidad de hacerlo bajo el mando de Tuchel estaba. Ya hay muchos que indican que no es el entrenador ideal. Y los rumores de último momento darían suficientes argumentos como para decirlo

Hay roces en Bayern entre Tuchel y su equipo

Como bien dijimos, la información de Sport1 indica que ya hubo primeros «roces» entre el equipo y el técnico. Al parecer, muchos en Säbener Strasse, campo de entrenamiento de FC Bayern, se preguntan cuando vendrá la mejora futbolística. Además de ello, Tuchel tiene a sus jugadores con los que mantiene conversaciones como Harry Kane y Leroy Sané, pero con el resto, apenas existen saludos. Incluso se dice que es Zsolt Löw quiena visa quien juega y no para el resto del plantel.

Y como si ello fuera poco, las críticas que ha hecho al plantel en los micrófonos no ha caído nada bien. Recordemos que no se guardó nada al decir que no tenía un mediocampista de marca, cuando Joshua Kimmich está dentro de la nómina. Al parecer, eso no le ha caído nada bien al mediocampista y hoy la relación con él tampoco pasa por el mejor momento.

Según la misma fuente, se indica que Tuchel deberá profundizar sus esfuerzos para no generar nuevas grietas en el vestuario. Por ahora, parece todo pender de un hilo y si el resultado de Der Klassiker ante Borussia Dortmund, podrían seguir estallando bombas.