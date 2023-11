Julian Brandt: «Lo más importante del Der Klassiker es saber quién es más valiente»

Julian Brandt conversó con la Bundesliga – Oficial y nos brindó una entrevista muy interesante de cara a una nueva edición de Der Klassiker.

De cara a Der Klassiker, ¿Brandt añade el recuerdo de la última jornada de la temporada pasada, algo de picante a este partido?

«En la jornada 34 de la temporada pasada el Bayern no nos hizo nada, simplemente ganó su partido, fue justo. Creo que este partido ya tiene suficiente sabor. La gente de Dortmund espera con impaciencia que el Bayern venga aquí, siempre es un partido caliente. La temporada pasada fue especialmente especial, porque empatamos en el último minuto. Hemos jugado bien muchos partidos sin conseguir recompensarnos en los partidos contra el Bayern. Creo que tiene que llegar un momento en el que nos recompensemos por el esfuerzo realizado, no sólo cuando jugamos contra estos equipos, sino también contra los que están por debajo de nosotros. Es una gran tarea, como siempre lo ha sido. El Bayern está jugando bien, ha ganado muchos partidos, pero nosotros llevamos varios meses invictos y queremos seguir así. Al final, la forma del día será decisiva. Si hay uno o dos jugadores que no se esfuerzan al máximo, como ocurre en el Bayern, el resultado será decisivo. Tenemos que ser conscientes de ello».

¿Cómo ve al Bayern en estos momentos?

«Hay algunos paralelismos con nuestra situación, quizá no en toda su extensión, pero sí un poco. Siempre quieres más, siempre encuentras algo que criticar. Desde la distancia, o desde un punto de vista neutral, es impresionante lo que ofrecen. Juegan un fútbol extremadamente eficaz; siempre son capaces de marcar, incluso cuando el partido va bien para el rival. Eso se pudo ver contra el Darmstadt. La primera parte fue un poco alocada por las tarjetas rojas, pero cuando encuentran su ritmo, son capaces de darte la vuelta. Marcan muchos goles; tienen muchos jugadores que pueden colocarse en posición de marcar goles. Pero en Múnich es así, parece que nunca se puede satisfacer del todo a la gente. Pero ese no es mi problema, lo que me preocupa es el Borussia Dortmund y eso es lo más importante para mí. Lo más importante el sábado es saber quién es el más valiente ese día. Puede ser un partido muy reñido. La ventaja para nosotros es que estamos en casa».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Le ha sorprendido lo bien que empezó Harry Kane en la Bundesliga?

«No me ha sorprendido. Cuando vi los primeros partidos, pensé que quizá necesitaría un poco de tiempo para asentarse en el equipo. Marcó en la mayoría de los partidos, pero seguía pensando que quizá necesitaría adaptarse. Ahora se ve que mejora semana a semana, que sus compañeros le entienden, que él les entiende a ellos. Tengo que decir que en estos momentos se está prestando mucha atención a Harry Kane. Para mí, personalmente, y puedo juzgarlo porque jugué con él, el desarrollo de Leroy Sané es sensacional. Es muy fuerte en estos momentos. No quiero decir que esté demostrando lo que es capaz de hacer, pero es extremadamente eficaz, y para mí es el jugador del Bayern que mejor está jugando y en el que más deberíamos centrarnos. No quiero hablar mal de Harry Kane, por la cantidad de goles que ha marcado, pero creo que Leroy es su jugador clave».

Los arqueros son muy importantes en Der Klassiker ¿Cómo reaccionó Brandt y el equipo ante la ampliación del contrato de Gregor Kobel?

«Es un tipo listo y sabe lo que le conviene en este momento. Creo que es muy constante, es nuestro vicecapitán, así que se ha convertido en un líder. No deja de demostrar su calidad, pero si echamos la vista atrás a los dos o tres últimos años, todo ha sucedido muy deprisa. Jugó un tiempo en el Hoffenheim, en el Augsburgo, en el Stuttgart, luego estuvo en el Dortmund y, para mí, se convirtió en uno de los cinco mejores porteros del mundo. Todo eso sucedió rápidamente y, en ese momento, es bueno establecerse a un nivel tan alto, pero también desarrollarse. Sigue siendo un jugador joven, un portero joven. Todos estábamos encantados con la ampliación. Ya se sabe que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, es una profesión muy cambiante, cualquiera puede ir o venir, así que estábamos encantados. Pero también creo que ha sido la decisión correcta para él, porque le queda mucho tiempo. Tal vez quiera jugar aquí los próximos diez años y convertirse en una leyenda, en cuyo caso todo el mundo estará encantado».

Manuel Neuer vuelve al Bayern, ¿ha recuperado su mejor nivel?

«Es muy profesional. Todos los futbolistas son ambiciosos y a veces lo quieren todo demasiado rápido, pero creo que él conoce su propio cuerpo y sabe cuándo está listo para volver a jugar y darlo todo por el equipo. Lo interesante será ver cómo recupera el ritmo de un partido, y para eso no se puede estar preparado. Tiene tanta experiencia, tanto tiempo en el fútbol a sus espaldas, que estará bien. Intentaremos pasarle uno o dos balones. Pero no será una desventaja para el Bayern. También creo que Sven Ulreich lo ha hecho muy bien; a veces se ve eclipsado por Manuel Neuer, pero he visto una o dos paradas suyas en los últimos partidos, y fueron sensacionales».