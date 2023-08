Uli Hoeness: «FC Bayern ha perdido recientemente sus estructuras»

Uli Hoeness cree que en FC Bayern München «debe haber personas que determinen la identidad del club por sí mismas». La cara más visible de la directiva bávara lanzó un dardo a Kahn y las anteriores caras visibles del palco del Allianz Arena en una entrevista para el diario WELT en la que, además, habló de las críticas por el dinero gastado en el fichaje de Harry Kane.

La llegada de Oliver Kahn como CEO de FC Bayern en 2021 estaba considerada como un paso para dejar atrás a la «vieja guardia» de Hoeness y Rummenigge, que venía gestionando durante décadas el club. No obstante, estos dos últimos regresaron hace unos meses para darle un nuevo lavado de cara a la directiva, tal y como afirma el Presidente de Honor. Además, subrayó que los últimos mandatarios se dejaban influir demasiado en sus decisiones por personas ajenas a la entidad.

Para Hoeness, una vez lleven a cabo su cometido ya que «no va a tomar decisiones por el resto de su vida», deben quedarse al mando dirigentes que no se dejen llevar y que sepan imponer su identidad.

Hoeness también mencionó las críticas recibidas recientemente por el fichaje de Harry Kane, por sus declaraciones en 2017 en las que afirmó que «ningún jugador en el mundo vale 100 millones de euros». Reconoce, desde ese entonces, ha cambiado su opinión y que el gasto realizado por el delantero inglés se corresponde a una necesidad imperiosa del club.

«Hace cuatro años no me podía imaginar que gastaríamos tanto dinero en un jugador. Ni hace un año. Pero en la vida tienes que reevaluar las cosas. Tuvimos una temporada de la que todos no estuvimos absolutamente satisfechos y una razón principal es que no teníamos un ‘9’».