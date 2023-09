Uli Hoeness: «La Selección Alemana ya no tiene tiempo para experimentos»

El debate del futuro de la Selección Alemana encuentra una nueva opinión en Uli Hoeness. Tras la destitución de Hansi Flick como seleccionador, el mandatario de FC Bayern cree que el sucesor en el banquillo debe centrarse exclusivamente en la Eurocopa y reniega de la posibilidad de traer un técnico extranjero.

En una entrevista para el Süddeutsche Zeitung, Hoeness consideró que el combinado pasa por una situación de «miseria», que se debe a «un número de cosas que un entrenador no puede arreglar pulsando un botón». Considera que la cara que se haga cargo de la selección debe estar familiarizada con el fútbol alemán y pensar únicamente en el gran torneo que se viene en 2024, donde Alemania será el país anfitrión.

«La DFB ya no tiene tiempo para experimentos, la Eurocopa es el próximo verano. El fútbol alemán necesita a alguien que conozca todo y que diga claramente: ‘Este es mi sistema, estos son mis 14 o 15 jugadores y haremos todo de esta manera. Y si perdemos no pasa nada, seguimos adelante’. El nuevo seleccionador tiene que seguir su propio camino y no pensar más allá de la Eurocopa.»