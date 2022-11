Uli Hoeness, histórico presidente de FC Bayern München, habló sobre el Mundial de Qatar 2022 y predijo que los candidatos a ganar son Brasil y Argentina.

No cabe ninguna duda que si tenemos que mencionar personalidades que siempre siembran discusión, el nombre de Hoeness estará sobre la mesa. Sus declaraciones y su carácter tan disruptivo, siempre nos entregan temas que luego trascienden horas y horas de discusiones en los principales medios de comunicación.

Actualmente, su voz sigue pesando, pero no está tan presente como antes. Su rol cambió después de 40 años en puestos jerárquicos, en 2019 se retiró como presidente y le dejó su lugar a Oliver Kahn. Ahora bien, fiel a su estilo, nunca quiere quedar fuera de nada y es por ello que a sus 70 años de edad sigue siendo miembro del concejo de administración, además de ser presidente honorario.

En la tarde del día miércoles, la leyenda bávara fue consultada por sus perspectivas de cara al Mundial. Obviamente que no solo le preguntaron a quienes veían como candidatos, sino también como ve a Alemania, seleccionado el cual supo defender sus colores en su época como futbolista.

El nacido en Ulm es uno de los actuales defensores de que el Mundial se haga en Qatar. Tengamos en cuenta que, hoy por hoy, la gran mayoría del público coincide en que el Mundial debería ser boicoteado. Incluso, el sector más duro dice que ni siquiera se debería haber ido a competir. Hoeness fue consultado por esto y dijo:

«Lo que me molesta, sobre todo en Alemania, es que somos los líderes mundiales en cuanto a críticas y los mayores despreciadores de este Mundial. Es un acontecimiento futbolístico maravilloso. En Qatar hay problemas, pero no los resolvemos no yendo allí.»