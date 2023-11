Union Berlin: A salir del bache con Urs Fischer

Vivimos en un tiempo donde en el fútbol la inmediatez arrastra todo lo que se encuentra por delante: el legado, las tradiciones, el respeto… Los entrenadores y futbolistas pasan de héroes a villanos en un par de semanas con la opción de volver a redimirse siempre que vuelvan a encadenarse varios resultados positivos. De ahí que lo que está sucediendo con Urs Fischer en el Union Berlin sea una rara avis en este mundo a toda velocidad.

El equipo lleva 11 derrotas consecutivas divididas en los 3 torneos que disputa. Sin embargo, aun así todavía se encuentra fuera de los puestos de descenso y con opciones de seguir vivo en la competición internacional. Sobre todo en la Europa League. Después de una racha de esta magnitud, la prensa ha aireado rumores de despido y una crisis interna que desde el club no han tardado en desmentir.

En la revista que se entregará mañana a los aficionados en la previa del duelo ante el Eintracht Frankfurt, hay un mensaje del presidente Dirk Zingler, que se ha filtrado en redes. Esta deja claro que solo hay una persona que desde el banquillo puede liderar la remontada. Y además, que el equipo necesita para salir de la situación complicada en la que se encuentra. Y esa persona es el suizo Urs Fischer. El entrenador que en 5 años ha llevado a un modesto conjunto del Este de Berlín de la Segunda División a la mismísima Champions League, añadiendo dos participaciones más en competiciones europeas. Con un estilo de juego poco vistoso, pero muy reconocible que llevaba su sello. Un estilo que está claro que se ha perdido estos dos últimos meses, pero que todos confían en que pueda recuperarse.

La afición de Union Berlin apoya a Urs Fischer

La decisión de la directiva va refrendada con el pensamiento de la mayoría de aficionados que no han dudado en apoyar a su entrenador en todo momento. Los gritos de «Urs, Urs» en los últimos partidos tanto de local como de visitante demuestran que la afición tiene memoria. Y que no van a dejar tirado a uno de los suyos en una situación complicada para la familia al completo, incluyendo al propio Fischer. La paciencia no será infinita, empero el club está volviendo a demostrar que por encima de los éxitos deportivos está el respeto a su historia y las personas que la han hecho posible

Mañana contra el Eintracht Frankfurt, una nueva oportunidad del Union Berlin de Urs Fischer de remontar el vuelo y de que la afición vuelva a demostrar su fortaleza en los momentos buenos, como en las últimas temporadas, y en los malos, que verdaderamente han sido la constante a lo largo de los más de 50 años de historia desde la refundación del club.