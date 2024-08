Union Berlin despidió la pretemporada con un empate ante Real Sociedad

Llegaba el Union Berlin al último partido de pretemporada con ciertas dudas pero hoy Bo Svensson ha preparado el choque contra la Real Sociedad dispuesto a sacar la mejor versión del equipo para la competición oficial. Con un XI reconocible y la entrada posteriormente de algunos nuevos fichajes que prometen como Rothe o Benes, el conjunto berlinés ha jugado de tú a tú ante uno de los grandes de la Liga donde Sheraldo Becker ha sido el mayor protagonista en una bienvenida acorde al legado que el surinamés ha dejado en Berlín

Hollerbach y Vertessen, una dupla que promete

El partido comenzó con varios minutos de retraso por el espectacular homenaje que la grada y el club dieron a Sheraldo Becker, un jugador que sin duda ha marcado una época en el conjunto berlinés. Pero al comenzar el partido se terminaron las amistades y los Eisernen buscaron un triunfo que les dejara un buen sabor de boca antes del duelo de Copa del próximo fin de semana.

Bo ha dejado claro en estos primeros partidos que el equipo va a ir más adelante que en temporadas anteriores. Y para ello cuenta con la dupla Vertessen-Hollerbach que se entienden muy bien y que son un dolor de cabeza para cualquier defensa. Tras una primera media hora de tanteo con pocas ocasiones, el Union se desató y en 15 minutos revolucionó el partido. Vertessen, Doekhi al larguero tras un córner… Los berlineses rondaban el gol y este terminaría llegando tras una gran jugada de Hollerbach que definiría un Gosens muy motivado en el día de hoy.

Sheraldo Becker fue uno de los protagonistas en el Union Berlin – Real Sociedad

La Real salió en la segunda mitad dispuesta a empatar con un Sheraldo que no quería irse de su partido homenaje sin marcar. Tuvo varias ocasiones, mostrando su velocidad pero falló en la definición. Comenzaron los cambios y pudimos ver el debut de un Rothe que parece que se va a asentar en la banda izquierda a poco que vaya sumando minutos. Vertessen y Hollerbach volvieron a conectar en el 65 pero el disparo del ex del Wiesbaden se fue alto por poco. Los vascos buscaban con ahínco el gol de la igualada y este apareció en el 82 tras un centro de Kubo que Oyarzábal, que volvía a Berlín tras la Eurocopa, solo tuvo que emoujar de cabeza. Los dos equipos lo siguieron intentando pero el marcador no se movió.

Una noche muy emocionante donde Sheraldo Becker se despidió a lo grande del que fue su club y en el que se le va a recordar por siempre. Fue en definitiva, un duelo entre dos buenos equipos, cada uno con sus armas, que del lado del Union resolvió algunas incógnitas antes de viajar a Greifswald. ¡En apenas unos días empieza lo bueno!