En Italia esperan a que Gosens se decida a salir de Union Berlin

Un año después de su fichaje por Union Berlin, Robin Gosens puede dejar la Bundesliga. El carrilero alemán ha tenido detrás en las últimas semanas a equipos de la Serie A o la Eredivisie, principalmente Torino, y el club del este berlinés ya ha firmado a su sustituto. Eso sí, es él quien tiene todavía que decidir si quiere marcharse o no.

Torino está esperando a que se termine de decidir

Llegó como una de las estrellas para la aventura de Union Berlin en la Champions League y ahora está en la rampa de salida. El periplo de Robin Gosens en An der Alten Försterei no ha sido como se imaginaba y, con mucho cartel aún en Italia, está pensando si volver allí o no.

Bologna fue el primer equipo en mostrar gran interés por el carrilero de 30 años, una opción atractiva porque iba a seguir jugando en la Champions, pero el negocio se quedó en nada. Ahora ha cobrado mucha más fuerza Torino, equipo que, en palabras de su presidente Urbano Cairo, lleva en conversaciones con él «tres meses». El club norteño está esperando a que dé el sí.

«Sé que Gosens sigue pensándolo. No nos ha expresado su voluntad de venir. No es un problema de salario sino de convicción. Si no hay convicción, no se puede hacer nada.»

No son los únicos que andan tras sus pasos, ya que PSV Eindhoven también quiere intentar su fichaje. En este caso, sí que podría seguir en la escena europea y en una liga en la que también jugó en el pasado, aunque el club neerlandés está por detrás en la carrera.

Tom Rothe ha llegado para ocupar el puesto de Gosens

Aunque el nuevo técnico de los Unioner, Bo Svensson, quiere mantener a Gosens en el plantel, el club ya se ha preparado para una posible marcha. El fichaje de Tom Rothe procedente de Borussia Dortmund para el lateral izquierdo es una clara muestra de ello. Además, como reemplazo también cuentan con Jérôme Roussillon. Una venta del internacional alemán no dejaría un agujero en la plantilla y podría generarle muchos ingresos al Union en un mercado más discreto que el de 2023 y en el que esperan construir un equipo que les permita reestablecerse en la Bundesliga, tras salvarse en la última jornada de la temporada pasada. La directiva le puede abrir la puerta a Gosens, pero es él quien tiene que decidirse a salir por ella.