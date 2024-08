City, PSG o Barcelona, los posibles destinos de Kingsley Coman

Kingsley Coman es uno de los claros candidatos a venta en FC Bayern München en lo que queda de mercado y cada vez son más los equiopos interesados en el extremo francés. Manchester City, Barcelona o un retorno a PSG son las tres opciones que se barajan.

Tiene mucho cartel en Europa

Tanto por interés del club como del jugador, la continuidad de Coman en Múnich después de este verano es improbable. La primera propuesta que llegó por él provenía de Fenerbahçe pero el galo la rechazó. Conforme pasan las semanas, empiezan a aparecer nuevos destinos y estos son mucho más apetecibles.

Volver a Paris Saint-Germain, el club que le formó, es una de las opciones que menciona Bild, pero Bayern también le ha ofrecido a Barcelona para un reencuentro con Hansi Flick. Y además, Manchester City también planea una cesión con opción de compra. Una idea que en Bayern no verían con malos ojos ya que, en caso de que no consigan un traspaso, podrían ahorrarse su sueldo.

Coman, una leyenda que ha acabado ciclo en Múnich

Con el fichaje de Michael Olise y la alta competencia en los extremos que ya había la temporada pasada, no todos tienen hueco y Coman, según Sky, ha llegado a pedir salir este verano. En su momento fue una pieza indispensable para Bayern y el jugador que anotó el gol que le dio, en la final de 2020, su última Champions League hasta la fecha. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y su situación no es la misma. Debido a su historial de lesiones, su gran salario y el hecho de que no forma parte de los planes de Vincent Kompany para la próxima temporada, la directiva quiere prescindir de sus servicios. Es un nombre muy a vigilar de cara al cierre de mercado.