Union Berlin: el optimismo no termina a pesar de la derrota

Hay veces que uno puede irse tranquilo a casa tras una derrota, consciente de que el equipo ha hecho todo lo posible para llevarse a casa los 3 puntos, y hoy se puede considerar uno de esos días. Union Berlin realizó un partido muy completo, sobre todo la primera mitad. Controlando el juego, intensos en ataque y manteniendo a raya a los delanteros Borussen. Al final los pequeños detalles inclinaron la balanza para el lado visitante.

Fiesta en las gradas, orgullo en el césped

Llegaba el Borussia Dortmund a Berlín y eso es siempre un motivo de fiesta para la afición local. Y lo demostraron desde la previa animando como nunca (y como siempre) a los suyos. Antes del partido se homenajeó a Ryerson, ex jugador de los berlineses que volvía a la capital tras su fichaje por los amarillos… Desde el comienzo los Eisernen buscaron la portería de Meyer y estuvieron a punto de abrir el marcador por medio de Tourart que cruzó el balón en exceso.

Se veía muy cómodos a Volland y Hollerbach dirigiendo los ataques Unioner y a un Dortmund que no era capaz de sacar todo el potencial de sus jugadores ofensivos. Ambos equipos tuvieron alguna llegada más, con un gran paradón de Rönnow, pero en líneas generales los locales estaban ganando «a los puntos». Pero todo cambió con una genialidad de Adeyemi que hizo el clásico remate y disparo, que terminó en la escuadra de Rönnow, en un disparo imparable que ponía por delante a los de la cuenca del Ruhr. Una recompensa excesiva para lo visto en el verde…

Una segunda parte que no encontró claridad

La segunda parte no tuvo tanta intensidad ni un juego tan fluido. Los de Terzic salieron con la intención de que pasara poco y los Eisernen lo intentaron e incluso Bjelica hizo varios cambios para ir a por el empate, pero entre la mala puntería y la falta de acierto en el último pase no pudieron igualar el encuentro. Ya en el tramo final, una posible falta a Juranovic no fue sancionada (incluso después de analizarla por el VAR). Maatsen marcó en el uno contra uno a Rönnow mientras el defensa croata seguía quejándose en el suelo. Eso fue prácticamente el final de un partido donde la sensación de los locales es que el fútbol fue injusto en esta ocasión con los Unioner.

El consuelo ante la derrota del Union Berlin

En general, el resto de resultados de la jornada acompañaron a un conjunto berlinés que sigue en una línea ascendente, pero que no puede confiarse en este tramo final de temporada. La próxima semana en Stuttgart se presume un partido muy complicado, pero el equipo está demostrando que puede competir contra cualquiera, volviendo a ser ese conjunto incómodo al que cuesta vencer. Fuera de casa cuesta más ya que la magia de An der Alten Försterei sigue siendo una de las principales armas de este equipo y la clave para seguir ese camino hacia la permanencia