Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Duelo de equipos en racha

En su centenario de partidos fuera de casa en Bundesliga, el Union intentará seguir con su buen momento de forma en casa del vigente campeón, el Bayer 04 Leverkusen. Los locales llegan también con la intención de meter presión a un Bayern que tienen solo a 6 puntos.

Un rival que vuelve a ser incómodo

Decía Baumgart en la rueda de prensa que su objetivo era que el equipo recuperara todos aquellos elementos que dificultaban su existencia cuando se enfrentaba a los de Berlín como entrenador rival. Y parece que lo ha conseguido. Con 10 puntos de 12, los berlineses son el único conjunto que no ha perdido en las últimas 4 jornadas. El Leverkusen por su parte es el mejor en la clasificación si miramos atrás a los 5 últimos partidos. Es decir, dos de los equipos más en forma del torneo se enfrentarán en el BayArena de Leverkusen.

Los berlineses han recuperado su contundencia defensiva y sobre todo su intensidad. Y además de la mano de Hollerbach e Ilic han mejorado también su efectividad en ataque, algo que por mucho tiempo ha sido su talón de aquiles.

El técnico de Rostock ha conseguido darle ese plus de confianza a un equipo que ya no teme a nadie y que es capaz de asaltar plazas tan difíciles como Frankfurt o Freiburg. Cuando le preguntaron si consideraba que los 11 puntos que separan a los Eisernen de la zona peligrosa eran suficientes, su respuesta dejó clara su ambición: «Quedan 18 en juego y solo nos centramos en seguir sumando». No será fácil ante el actual campeón pero desde luego, algo ha cambiado en Köpenick.

Vive lo mejor del Union Berlin en la cuenta oficial de X en español.

¿Cómo marchan las estadísticas entre Leverkusen y Union?

Y eso que las estadísticas no están del lado de los berlineses. Desde su ascenso a Bundesliga solo han podido ganar en una ocasión al Bayer y fue en An der Alten Försterei, de ahí que los de Xabi Alonso sean a priori los claros favoritos. ¿Serán capaces los berlineses de hacer una nueva machada? Con este renovado Union de Baumgart todo es posible… Lo comprobaremos mañana a partir de las 15.30 (Hora local) en el BayArena de Leverkusen