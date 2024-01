Union Berlin y el reto de visitar a un Bayern herido

Una de las preguntas a Nenad Bjelica en la rueda de prensa de ayer fue si la visita al Bayern se complicaba después de que los muniqueses cayeran hace unos días como locales ante el Werder Bremen. El croata dejó claro que el pinchazo de los bávaros del pasado domingo no ayudaba. Mañana el Union Berlin visita Múnich para jugar contra Bayern, partido que se aplazó por la nieve el pasado diciembre. La mejoría de los Eisernen (solo una derrota en los últimos 5 partidos) contrasta con las dudas de un Bayern que está viendo que le cuesta mantener el ritmo del Bayer Leverkusen, que esta siendo más que fiable desde el comienzo de temporada. Cuesta pensar que los bávaros fallen dos veces consecutivas en casal pero esa es sin duda la intención de Bjelica y los suyos…

Bayern – Union: A darlo todo en el Allianz pero sin olvidarse del domingo

La temporada de los Eisernen está contando con demasiados imprevistos. Los berlineses llegan a Munich para jugar un partido aplazado después de haber visto como el del pasado viernes en Mainz también tenía que suspenderse. Viendo la parte positiva, esto ha ayudado a tener más tiempo de preparación y que jugadores recién llegados como Vogt o Bedia tengan más tiempo para acoplarse. Enfrente tendrá a un Bayern lleno de dudas que con un partido menos está a 7 puntos del Bayer Leverkusen, por lo que todo lo que no sea ganar sería un drama para los muniqueses. Es llamativo que el equipo esté sufriendo en Liga cuando cuenta con un delantero como Harry Kane que está haciendo números de récord (22 goles en 17 jornadas) pero la contudencia del conjunto de Xabi Alonso y los errores defensivos están perjudicando al Gigante de Baviera.

El Union llega a Munich motivado después de varios datos positivos, con dos victorias consecutivas en casa y un valioso empate en Friburgo donde destacó un Rönnow que logró mantener la portería a cero por segunda jornada consecutiva, frenando la sangría a domicilio. El debut de Vogt en defensa fue especialmente positivo, demostrando su nivel y su experiencia en el centro de la zaga. Por su parte la llegada de Bedia puede dar un nuevo aire al ataque Unioner. Bjelica le comparaba ayer en rueda de prensa, salvando las distancias, con Lukaku, un jugador alto, corpulento que cuando se adapte puede dar mucho al ataque Unioner tras las salidas de dos velocistas como Becker y Fofana.

Lo que viene después de Múnich

No hay que olvidar que el próximo domingo el Union recibe al Darmstadt en Berlín, un partido importantísimo ante un rival directo por la permanencia. No hay que dejar nada en la reserva para el duelo en Munich, pero seguro que en el subconsciente está el duelo de 6 puntos de An der Alten Försterei. Aun así el Union estará muy bien acompañado en Baviera a pesar de la huelga de trenes en Alemania. Esperemos que no afecte demasiado a la llegada de los 1.600 Unioner que están previstos en Munich. Muchos de ellos están buscando alternativas tanto en coche como en autobús para llegar a la capital bávara y dar colorido a la tribuna visitante. Ojalá que así sea y podamos disfrutar de un gran partido tanto en el césped como en las gradas. ¡Os esperamos hoy a las 20.30 desde el Allianz Arena para el Bayern – Union!