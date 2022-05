VfL Wolfsburg despide a Florian Kohfeldt

Florian Kohfeldt no seguirá en VfL Wolfsburg la próxima temporada. El conjunto de la Baja Sajonia ha anunciado el final de su vinculación con el técnico, que inicialmente tenía contrato hasta 2023.

Una campaña decepcionante en Wolfsburg

Después de clasificarse para la Champions League la pasada campaña de la mano de Oliver Glasner, esta temporada ha estado muy por debajo de las expectativas en VfL Wolfsburg. Ni Mark van Bommel, técnico con el que arrancaron la temporada, ni Florian Kohfeldt, que llegó a finales de octubre, supieron darle regularidad ni identidad de juego al equipo. Rápidamente quedaron eliminados de Champions League y el objetivo terminó siendo la permanencia en Bundesliga, la cual obtuvieron a falta de dos jornadas para el cierre.

El inicio de la estadía de Kohfeldt en el banquillo fue prometedor pero poco a poco el equipo se fue viniendo abajo. Los refuerzos de invierno fueron un empujón pero la segunda vuelta fue una irregularidad constante, viviendo de las rentas que supusieron los puntos obtenidos en las primeras jornadas con Van Bommel. Aún así, la directiva mantuvo la confianza del ex-técnico de Werder Bremen y le permitió terminar la temporada.

El anuncio del despido llega de forma sorpresiva. En el último encuentro de temporada no hubo ningún indicio de despedida, y es que la directiva venía asegurando durante semanas que Kohfeldt iba a continuar en el cargo. Incluso este ya había elegido destino para realizar la pretemporada y preferencias de fichajes para el próximo mercado. Sin embargo, todo se ha terminado quedando en nada.

Kohfeldt no es el único técnico de Bundesliga que se marcha en el final de campaña

El final de temporada en Bundesliga ha hecho rodar varias cabezas por los banquillos y no sólo la de Kohfeldt. En Borussia Mönchengladbach, horas después del pitido final en la última jornada, anunciaron que Adi Hütter también abandonará las disciplinas de Los Potros; y Markus Weinzierl, técnico de FC Augsburg, anunció que no iba a renovar su contrato en el pleno postpartido de su encuentro ante Greuther Fürth. En Alemania no se hacen de rogar en lo que a la planificación de la nueva temporada se refiere.

Desde Kicker se dan como posibles candidatos a ocupar el banquillo a Matthias Jaissle (RB Salzburg), Daniel Farke (esta temporada estuvo en Norwich y Krasnodar) o Sandro Schwarz (Dinamo Moscú, ex-Mainz). Incluso el mismo medio afirma que el nombre de Bruno Labbadia, quien estuvo dirigiendo a Wolfsburg entre 2017 y 2019, podría estar circulando.

Después de una temporada para el olvido, Los Lobos se preparan para una remodelación de cara a la nueva temporada. Habrá que esperar para conocer quién comandará el nuevo proyecto.