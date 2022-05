Tras el pitido final de la última jornada de Bundesliga, Robert Lewandowski dejó claro ante los medios que su intención es la de marcharse en verano. ¿Estuvimos ante la última aparición del delantero con la camiseta de FC Bayern München? ¿Cuáles son las opciones de cara al próximo mercado de fichajes? Te lo contamos.

Un cierre de campaña con olor a despedida

Después de darse a conocer durante la última semana que Lewandowski había comunicado a la directiva de FC Bayern München que no quiere renovar contrato, en el último partido de la temporada vimos una escena inesperada. Al final del encuentro en Wolfsburg, el delantero se dirigió con un semblante serio al sector de la hinchada bávara para saludar, y varios de sus compañeros acercándose para abrazarle. Un acto que dejaba en el aire un fuerte aroma a despedida, que el propio jugador reconoció ante los micrófonos de Sky.

«No puedo confirmarlo, pero es muy posible que este haya sido mí último partido en FC Bayern München. Estamos buscando la mejor solución para mí y para el club.»

Además, en la celebración del título en la Marienplatz de Múnich, el jugador dio un discurso de agradecimiento a la hinchada y a sus compañeros portando la camiseta de la temporada 14/15, su primera en la entidad. Un detalle que, si bien puede ser casual, también puede mandar otro mensaje de despedida.

Vender ya o dejarle ir libre, el dilema del Bayern con Lewandowski

En FC Bayern saben que, ahora mismo, sólo pueden jugar una de dos cartas: darle salida a Lewandowski en verano para tratar de obtener algo de beneficio, o mantenerle a todo coste y que en 2023 se marche libre. Según vienen reportando medios como BILD, la preferencia del polaco es el FC Barcelona. Sin embargo, de momento una parte de la directiva no contempla la venta bajo ningún concepto. Herbert Hainer, CEO del club muniqués, lo dejó claro en declaraciones para Sport1.

«Robert Lewandowski tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y jugará con nosotros hasta entonces.»

Aún con esto, sigue existiendo un choque entre Lewandowski y el director deportivo, Hasan Salihamidzic. Este último, hace unas semanas, dio a conocer que las negociaciones para extender el vínculo de Lewandowski con el Bayern se iban a llevar a cabo en este final de campaña. El polaco ha afirmado ante los medios que la oferta de renovación nunca le llegó, pero Salihamidzic sostiene que sí se le presentó la extensión y la rechazó.

La relación entre Lewandowski y la dirección del Bayern parece estar en un punto de no retorno y, si bien el delantero está haciendo lo posible para salir del club, no está garantizado que no le vayamos a ver jugando de nuevo con la camiseta del campeón de Alemania. Todo dependerá de la decisión de la directiva.