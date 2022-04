Salihamidzic y unas declaraciones que incendian el entorno de Lewandowski

En FC Bayern München tuvieron mucho que celebrar este fin de semana con la consecución de su décima Bundesliga consecutiva, pero tan sólo un día después de la fiesta vuelven a saltar las alarmas con unas declaraciones de Hasan Salihamidzic que no sientan nada bien en el entorno de Robert Lewandowski. Mientras el delantero buscaría la salida en verano en caso de no renovación, el director deportivo afirmó que no le dejarán marchar.

Salihamidzic tensa aún más la cuerda

La resaca del título liguero se ha puesto cuesta arriba en Baviera. La mañana siguiente a ganar la Bundesliga, Sky emitió una entrevista con Hasan Salihamidzic, principal responsable de la dirección deportiva del FC Bayern, en la que el bosnio dejó caer un recado a Lewandowski. Ante los diversos rumores de una posible marcha en verano y unas conversaciones para extender el contrato del polaco que no arrancan, aseguró que el club no dejará marchar a su estrella en el próximo mercado.

«Que Lewandowski se vaya este verano no es una opción. Tiene contrato hasta 2023. Tendremos algunas charlas pronto y veremos cómo se desarrollan y cómo actuar después.»

Las palabras de Salihamidzic caen como un jarro de agua fría en el entorno de Lewandowski, más aún al afirmar que «no aceptaría una oferta de 30 o 40 millones del Barcelona«. Según informaciones de Bild, el deseo del delantero es abandonar el club en el próximo mercado si no se llega a un acuerdo de renovación. Y por lo que comenta el director deportivo, aún no se han sentado a hablar las dos partes.

El Bayern no tiene prisa en negociar con Lewandowski

Aunque esté tardando en actuar, en FC Bayern no se imaginan el futuro a corto plazo sin Lewandowski y están dispuestos a sentarse a hablar con el polaco para acordar la renovación. Salihamidzic afirmó que el momento no ha llegado pero promete que no tardará en negociar con el jugador.

«Por supuesto queremos que se quede. A Lewandowski le tenemos el mejor aprecio que se puede imaginar y siempre nos lo devuelve con sus actuaciones… Tenemos todo el tiempo y al mejor delantero del mundo y estamos orgullosos de ello. No hemos negociado aún, pero vamos a hacerlo.»

La situación de Lewandowski en Múnich sigue llena de incógnita. En caso de no renovar y evitar que se marche en verano, el Bayern podría perderle en 2023 a coste cero y sin, de momento, haber amarrado un sustituto. Salihamidzic tendrá que apagar rápido uno de los varios incendios que suele encender.