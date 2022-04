El árbitro de Der Klassiker admite que debió pitar el penal de Pavard a Bellingham

Todo Der Klassiker tiene una gran dosis de polémica y la edición de este fin de semana no estuvo exenta de ello. El colegiado del encuentro, Daniel Siebert, admitió que debió pitar un penal de Pavard sobre Bellingham que habría cambiado por completo el trascurso del juego.

Una entrada que pudo alterar todo Der Klassiker

Corría el minuto 59 con 2:1 en el marcador favorable para FC Bayern München cuando Benjamin Pavard, haciendo un quite dentro del área, se llevó claramente a Jude Bellingham al suelo. En las repeticiones se vio claramente el contacto con la pierna del jugador de Borussia Dortmund y Las Abejas pudieron tener una oportunidad de oro para igualar el partido pero el árbitro, Daniel Siebert, no señaló nada. Aunque no se puede cambiar el resultado, con un 3:1 final para Los Bávaros, Siebert reconoció a Kicker que debió pitar penal.

«Pavard intenta arrebatar el balón del pie de Bellingham con una segada con su pierna derecha. En su intento falla y no toca la bola, suponiendo un obstáculo en el camino del rival, habiendo contacto y falta. El hecho de que después llegue al balón es irrelevante. El penal hubiera sido la decisión correcta.»

El colegiado de Der Klassiker, pese a no revisar la jugada en el VAR, se excusó en su interpretación de la entrada desde su posición. Cuando vio la acción repetida tras el encuentro se dio cuenta de su error.

«En el campo, Pavard tapaba mi ángulo de visión cuando se lanzó. Como árbitro no me puedo basar en mis sospechas, sólo puedo pitar penal si veo un claro contacto punible. Si hay duda, dejo seguir. Cuando eché un vistazo a las tomas, vi que el contacto era claro.»

Otro desafortunado arbitraje para el Dortmund

No cabe duda de que el partido podría haber cambiado completamente su curso si se hubiera decretado la pena máxima, pero en Borussia Dortmund tuvieron que lidiar con otra tarde lejos de la perfección en lo que al arbitraje se refiere. De hecho, Siebert admitió que Pavard debió ver la tarjeta amarilla minutos antes por otra dura entrada sobre Julian Brandt, que calificó como «su peor fallo en todo el encuentro» al no señalar la falta.

Si echamos la vista atrás al Der Klassiker de la primera vuelta, la cuestión de los árbitros es motivo de queja recurrente en el BVB. Feliz Zwayer, juez aquel día, recibió una dura crítica en público por parte de Jude Bellingham por su actuación. En primera instancia, la DFB decretó que Zwayer no dirigiría más un partido del Dortmund, pero finalmente este terminó abandonando su puesto como árbitro de manera temporal.

No se espera ninguna protesta porque Borussia Dortmund llegaba al Allianz Arena sin jugarse nada, pero de cara a la próxima temporada estará en el punto de mira el arbitraje en Der Klassiker.