La vida de Luca Toni

A lo largo de su longeva historia el fútbol ha dejado momentos inolvidables y jugadores irrepetibles que han dejado su huella sobre los terrenos de juego de todo el mundo. Delanteros históricos como Pelé, Maradona o más recientes como Messi o Ronaldo que con sus cifras y jugadas quedarán para siempre en la retina de todos los aficionados. Pero existen otros grandes jugadores a los que no se les ha dado tanta relevancia y que, sin embargo, han sido igualmente importantes para entender este deporte. Uno de ellos fue Luca Toni, gran delantero italiano campeón del mundo con su selección en 2006 y la referencia principal durante años de equipos como el Bayern de Múnich o la Fiorentina entre muchos otros.

Nacido en la provincia de Módena en 1977 siempre será recordado por su enorme envergadura, su olfato goleador y su constante peligro en jugadas a balón parado.

Comenzó a jugar como profesional en 1994 en el modesto Módena donde permaneció durante dos temporadas jugando un total de 32 partidos y anotando ocho goles. Fue el inicio de una carrera que comenzó de una manera un tanto ignominiosa. Para cuando se registró en el radar de los fanáticos del fútbol casualidades de la vida con el Brescia en 2002, donde jugó junto a Pep Guardiola y Roberto Baggio. Toni, con tan solo 24 años, ya había representado no menos de seis clubes en su nómada viaje a través de los campos polvorientos de la Serie C y B. Incluso en su juventud, Toni tuvo una figura poco ortodoxa ya que no era excesivamente rápido, tampoco era particularmente ágil y no estaba bendecido con una técnica notable. No corría para perseguir balones, ni recogía el balón desde el fondo de la cancha y se embarcaba en laberínticas carreras en solitario. Sin embargo, como bien decíamos antes lo que sí poseía Luca Toni era un físico formidable y esa habilidad milenaria de los delanteros de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Eso fue lo que llevó al Brescia, dirigido por Carlo Mazzone, a confiar en el desgarbado delantero centro, y fueron debidamente recompensados.

Tras su paso por el Brescia dónde no consiguió asentarse, su siguiente club fue el Palermo en la Serie B nuevamente, aunque aquí vivió su particular renacer futbolístico. El matrimonio del pequeño club siciliano y su imponente nuevo delantero centro no podría haber sido más feliz. Gracias al liderazgo de Toni en la línea ofensiva y su aportación traducida en goles, el modesto equipo regresó a la Serie A por primera vez en 30 años, mientras que el jugador se ganó su primera convocatoria con la selección nacional en el proceso.

Toni silenció a los críticos que sugerían que su estilo de juego pesado, casi torpe, que se había adaptado a la Serie B, no le serviría bien contra las mejores defensas de Italia. En su regreso a la Serie A, anotó 20 goles en la liga para agregar a los 30 que había logrado en la campaña ganadora del título de Palermo un año antes.

Esto propició su fichaje ya como una estrella por la Fiorentina que pagó 18 millones de euros por sus servicios.

La temporada 2005/06, probablemente la mejor de su carrera, supuso un hito no solo en la carrera de Luca Toni sino también en la historia del fútbol italiano. Sus 31 goles le valieron su primera y única Bota de Oro y fue la primera vez en 50 años que un futbolista de la Serie A anotó más de 30 goles en la liga.

Aunque en cuanto a títulos colectivos se refiere, su paso por el Bayern de Múnich fue el más brillante. Dos ligas, una Copa de la Liga y dos Copas de Alemania adornan su palmarés amén de lograr ser el máximo artillero de la Copa Uefa 07-08 con diez tantos.

Tras pasar después por clubes como Roma, Genoa y Juventus, decidió probar suerte en el destino exótico saudí con el Al-Nassr antes de volver a la Fiorentina y finalmente colgar las botas con el Hellas Verona en 2016. En la actualidad además de sus proyectos personales es colaborador habitual de la cadena televisiva italiana Rai Sport. Sin duda un delantero muy recordado por los “tifosi” y los aficionados al fútbol en general.