Völler defiende a Flick: «Es el seleccionador ideal para Alemania»

Pese a los recientes malos resultados de la Selección Alemana, Hansi Flick sigue teniendo muchos apoyos como seleccionador. Rudi Völler, actual director deportivo de Alemania, salió en su defensa en rueda de prensa y asegura que seguirá en el cargo incluso si pierde el amistoso Colombia.

Desde la DFB no cuestionan a Hansi Flick

El 2023 para la Selección Alemana está teniendo muchos más altos que bajos. Como anfitriona de la próxima Eurocopa, decidió no participar en las clasificatorias y prepararse para la cita continental organizando amistosos por su cuenta. Los resultados no han sido los esperados, y las últimas malas actuaciones contra Ucrania y Polonia no han hecho más que aumentar las críticas hacia el equipo y hacia Hansi Flick.

Desde la Federación Alemana de Fútbol (DFB) no han tardado en salir en defensa de su seleccionador. En rueda de prensa, Völlver asegura ni perdiendo el próximo partido contra Colombia peligrará el puesto de Flick.

«Incluso si perdemos, por supuesto, seguirá. Hansi es el seleccionador ideal para Alemania. Está haciendo todo para que tengamos una Eurocopa exitosa en casa el año que viene.»

«A veces es bueno que haya baches»

Völler asume que no se puede compaginar sacar el mejor once en cada partido y probar jugadores nuevos, y da mérito a Flick por «el descubrimiento de Malick Thiaw contra Polonia». Cree que este mal momento de la Selección Alemana puede ser bueno para el futuro.

«Como seleccionador tienes que poder soportar el peso y Hansi puede hacerlo. El plan es claro y queremos jugar una gran Eurocopa. A veces es bueno que haya baches para que el equipo se una más.»

La prueba de fuego contra Colombia tendrá lugar este lunes en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen a las 20:45 hora local. Después de unos partidos para el olvido en esta fecha FIFA, ganar este último encuentro es lo que Flick y los suyos quieren para llevar