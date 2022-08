Hans-Joachim Watzke, director general, dejó en claro que la llegada de Cristiano Ronaldo a Borussia Dortmund es solo un rumor.

Un rumor impulsado desde Inglaterra

No cabe ninguna duda de que Cristiano Ronaldo pide a gritos salir de Manchester United. El hecho de que Los Red Devils no estén clasificados a UEFA Champions League fue la gran causa de su molestía. Sin embargo, todavía no hay ningún club que se haya acercado al despacho de Jorge Mendes para requerir los servicios del portugues.

Es por ello que dese el día de ayer, medios británicos comenzaron a afirmar que Cristiano Ronaldo quiere llegar a Borussia Dortmund y que todo está más avanzado de lo pensado. Con el correr de las horas, el periódico Bild salió a desmentir esta cuestión, lo que indica que, claramente, fue un rumor impulsado por su agente Mendes, que no es la primera vez que se maneja bien.

Cristiano Ronaldo a Dortmund, una oración inverosímil

Muchos dirán, porque el club negriamarillo se resiste a contratarlo si él está convencido de seguir su carrera allí. Bueno, por empezar hay que mencionar que la cuestión económica es central en este sentido. Pero, además de ello, el club tampoco está interesado a que llegué un jugador con ese cáracter. Desde hace unas semanas se sabe que el humor del vestuario es el mejor, y desde Alemania se cree que la llegada de un referente así podía romper con cualquier tipo de bienestar. Hans-Joachim Watzke, dejó muy clara la postura del club:

«Ver a Cristiano Ronaldo en el Signal Iduna Park es ciertamente una idea encantadora. Pero no hay ningún contacto.»

Claro está que la calidad del astro portugues es innegable para cualquiera. Sin dudas, es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte y aún está en actividad. Ahora bien, su llegada a Dortmund, desde bajo todo punto de vista es inverosimil. Sebastian Kehl, director deportivo, lo ha dejado más que claro.

«¿Cristiano Ronaldo quiere unirse a nosotros? Puede que los accionistas de Dortmund tengan un buen día económicamente, pero el club no, estamos contentos con Modeste.»

