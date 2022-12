En las últimas horas, la principal promesa de Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, negó haber rechazado la oferta de renovación de contrato.

Un circo innecesario

No cabe ninguna duda que la negociación por un nuevo contrato entre el club negriamarillo y el joven delantero está pasando por un «manoseo» innecesario. Tanto desde los medios de comunicación como desde los propios protagonistas, el manejo está dejando mucho que desear y los rumores son materia de todos los días.

Ahora bien, todo parece indicar que el jugador exige un salario de seis millones de euros. Hasta hace unas semanas, el club no quería estirarse hasta ese número. Sin embargo, el periódico Bild informó que Kehl y Watzke, finalmente, pusieron una oferta sobre su mesa con el número que exigía. Y según el mismo periódico, la respuesta fue negativa de parte del jugador porque el interés de Chelsea lo seduce más. Además de ello, Bild habla sobre la intensión que tiene su agente de que su cliente emigre a la Premier League.

Moukoko niega haber rechazado la oferta de Borussia Dortmund

Como suele suceder en estos hechos donde hay mucha incertidumbre, el que ha salido a hablar fue el protagonista número uno. En la mañana de hoy, Moukoko utilizó su Instagram y subió una historia donde salió a rechazar totalmente lo que se estaba diciendo de él.

«Nunca aceptaré una mentira así y todavía estoy conmocionado, es una pena que digan cosas que no son. Mi enfoque completo está en la segunda mitad de la temporada con Borussia Dortmund. Nunca seré más grande que el club».

Como si ello fuera poco, el joven de raíces camerunesas les pidió a todos sus seguidores que no crean todo lo que leen en los periódicos. Pese a su edad, declaró que él no se deja presionar por nadie y que todavía no ha tomado una decisión.

Es cierto que a veces los medios de comunicación tienen una lengua más suelta que la que deberían tener. Empero, en este caso, la demora en un sí o un no está abriendo la puerta para cualquier tipo de especulación. Ya a esta altura podemos decir que todo este periodo está pasando por una desprolijidad notable, tanto por el accionar del jugador como el del club, que se demoró hasta último momento en presentarle la oferta de renovación.