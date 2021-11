Yussuf Poulsen es baja en RB Leipzig por varias semanas

Yussuf Poulsen tendrá que esperar al menos de tres a cinco semanas para su partido Nº 150 de la Bundesliga con el RB Leipzig debido a su pantorrilla.

LA CAÍDA DE POULSEN, UNA OPORTUNIDAD PARA ANDRÉ SILVA

“Esa fue la peor noticia para nosotros después del parón internacional. Yussi estaba en la mejor forma de toda su carrera.”

Así comenzó el entrenador Jesse Marsch la conferencia de prensa del jueves. Y con razón: Poulsen anotó al menos un gol en cuatro de los últimos seis partidos de liga y formó parte de la alineación titular en siete de los últimos nueve partidos oficiales. Es por eso que la perdida del jugador más experimentado con los sajones, que regresó de la selección danesa con una pantorrilla desgarrada, también le duele al coach estadounidense.

La baja del delantero de 27 años se traduce en “una gran oportunidad” para André Silva, según Marsch. El portugués no explotó como se esperaba y últimamente se lo estaba usando como revulsivo para las segundas mitades.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox. Esta semana, especial “Jürgen Klopp” con Leandro Burgos.

El ex Eintracht Frankfurt solo marcó tres goles en esta temporada y tampoco tuvo suerte con su selección: No anotó en el encuentro de Eliminatorias ante Irlanda (0:0) y luego entró como suplente en el último minuto de la caída ante Serbia (1:2). De todas maneras, el DT tiene fe en él, ahora que “aprendió cada vez más sobre mi idea del fútbol”.

RB LEIPZIG RECUPERA SOLDADOS

Brian Brobbey también espera por más minutos de juego, tras tres breves apariciones en la liga debido a una lesión. El neerlandés ganó experiencia en el encuentro de su selección Sub-21 en Gibraltar, donde contribuyó a uno de los siete goles de su equipo. Está “muy sano y en buena forma”, dijo Marsch:

“Es una gran oportunidad para que se muestre. Lo necesitamos ahora”.

Amadou Haidara y Josko Gvardiol regresaron maltrechos de sus selecciones, pero el técnico no teme que el trío no viaje a Hoffenheim. Konrad Laimer también ha mejorado en gran medida de sus problemas de aductores. Los dos defensores Lukas Klostermann y Willi Orban están “completamente preparados y en forma”, ya que han curado por completo sus lesiones musculares. Ambos son candidatos al once inicial para este sábado.