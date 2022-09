Este martes, FC Bayern München y FC Barcelona se verán las caras y te contamos las 5 cuestiones a tener en cuenta de este duelo con mucha historia.

Un historial bávaro

Antes de hablar de la actualidad entre ambos clubes, tenemos que mencionar que existe una clara paternidad del lado alemán. Se enfrentaron en 13 ocasiones y nueve encuentros fueron victorias para FC Bayern München, mientras que el resto son dos empates y dos victorias para Barcelona. Esto se ve claramente en las casas de apuestas, donde si se apuesta por los campeones alemanes, apenas se va a tener una mínima ganancia.

Un buen momento de Barcelona de cara a FC Bayern

Ahora bien, cabe mencionar que este encuentro al equipo de Xavi Hernández lo encuentra en un gran momento. Los blaugranas llevan cuatro victorias y un empate en La Liga, pero lo mejor de ello es que apenas han recibido un solo gol. Sin dudas, las incorporaciones de Christensen y Koundé fueron claves para esta mejora sustancial en una zona donde sufrían mucho las campañas anteriores. Además del buen momento en España, cosecharon una victoria por 5:1 ante Viktoria Plzñ en la primera jornada de Champions League.

Un momento de dudas en Bayern

Por otra parte, desde el lado bávaro el equipo no está en su mejor momento. En la Bundesliga cosechan tres empates consecutivos y, según Bild, muchos miembros del plantel no están del todo contentos con Nagelsmann. Parece que esperan una crítica de su entrenador, sin embargo, este hace más hincapié en mejorar cosas en lo individual. Veremos si pueden disipar esos rumores con un buen resultado que es lo que también esperan los muchachos de la directiva.

La vuelta de Robert Lewandowski en un Barcelona – Bayern

No cabe ninguna duda de que el gran aliciente de la jornada será la vuelta de Robert Lewandowski. Como se sabe, en Múnich lo ha ganado todo. Empero, su salida no cayó nada bien en los aficionados. Brazzo Salihamidzic dijo que no sería merecido que lo abuchearán, pero cuando uno tiene que aclarar eso es porque el público no está nada contento. Es por ello que, sin dudas, la vuelta del polaco será uno de los grandes morbos de la jornada.

Un duelo entre equipos distintos

Si bien el historial es favorable para Bayern, lo cierto está en que este enfrentamiento tendrá equipos totalmente distintos que a los del pasado. FC Barcelona fichó a siete jugadores nuevos, mientras que Bayern, con la salida de Lewandowski, juega con otro esquema que lo tiene a Sadio Mané y Serge Gnabry como dupla de ataque. Justamente por esta causa, seguramente veremos un partido distinto al que vimos, por lo menos, el año pasado.