Julian Nagelsmann y ¿una relación tensa con sus jugadores?

En las últimas horas, varios medios alemanes información que la relación entre Julian Nagelsmann y sus jugadores no está pasando por su mejor momento.

Resultados que no acompañan

Cuando los resultados no acompañan, generalmente, los rumores abundan. Y, hablando particularmente, en FC Bayern München las cosas no andan bien a lo que respecta a la Bundesliga. El equipo cosecha tres empates consecutivos en sus enfrentamientos ante Borussia Mönchengladbach, Union Berlin y VfB Stuttgart.

Si bien, en el caso de los berlineses, hoy por hoy son los líderes del fútbol alemán, los restantes equipos deberían ser superados ante la gran plantilla del club. Sin embargo, en ningún trayecto de los tres encuentros se vio a un equipo bávaro cómodo. Y esto se debe, en gran parte, que el juego del equipo no está pasando por su mejor.

¿Nagelsmann o los jugadores?

No cabe ninguna duda de que la salida de Robert Lewandowski pertenece al pasado. Empero, el hecho de no haber un centrodelantero definido, provocó que el entrenador bávaro tenga que cambiar el histórico esquema 4-2-3-1. Y a partir de ello, en los primeros encuentros de la temporada aplastaron a sus rivales, pero ahora parece no estar funcionando.

Y según información de SportBild, varios jugadores están molestos con respecto al análisis de Nagelsmann. Lo pudimos ver en conferencia de prensa, siendo muy crítico con su equipo, pero en la opinión de los profesionales, también le faltó ser crítico con el mismo. Y esta discusión, llegó a la plana alta.

Kerry Hau, periodista más que reconocido de Sport1, informó en la mañana de hoy que los jefes esperan que los resultados se reviertan rápidamente. Incluso no solo eso, sino que quieren que el plantel vuelva a estar contento en su totalidad. Es por ello que ven el partido contra FC Barcelona de este próximo martes como una buena oportunidad para pasar página y que los ánimos sean los mejores.