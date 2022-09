Estallaron los memes tras la victoria de FC Bayern sobre Barcelona

En la noche del día martes, FC Bayern München volvió a derrotar a FC Barcelona y los memes gritaron presente como siempre.

Un partido con mucho morbo en la previa

No cabe ninguna duda de que cada vez que ambos equipos se enfrentan el morbo es lo que sobra. Desde la paternidad total de los alemanes hasta las goleadas, todo el mundo del fútbol iba a estar atento a lo que podía suceder.

Sin embargo, en esta ocasión la sensación no era la misma. Como se sabe, el equipo culé incorporó a varios fichajes de mucho peso y el equipo de Xavi Hernández llegaba de una buena racha en La Liga. Mientras que por el lado bávaro, el momento no era el mejor. Con tres empates consecutivos, los ánimos en el plantel no eran los mejores.

Y como si ello fuera poco, el gran condimento era la vuelta de Robert Lewandowski. El histórico goleador polaco, que lo ganó todo en Múnich, retornaba al Allianz-Arena tras una salida que fue muy poco simpatico. Empero, los aficionados en casi su totalidad lo han recibido con ovaciones desde todas las tribunas.

Bayern vence a Barcelona y los memes se apoderan de todas las redes sociales.

El encuentro iba a arrancar e íbamos a poder disfrutar de un primer tiempo que tuvo mucha intensidad, pero poca efectividad de cara al arco. El equipo de Nagelsmann no estuvo para nada bien y Barcelona falló ocasiones que podrían haber sido de mucho peligro. Ahora bien, cuando uno no aprovecha, el otro sí. Y así fue como al minuto 50′, primero con Lucas, y en el 54′, con Sané, se selló el 2:0 que le puso resultado final al encuentro.

Ante esto, Bayern estira el historial a 10 victorias, dos empates y dos derrotas. Además, quedaron líderes en solitarios del grupo C de la Champions League que comparten con Viktoria Pilzñ e Inter. Dicho lo dicho, los dejamos con los mejores memes que nos ha dejado Twitter.

Luego de un 8-2, 0-3 y 3-0, FC Bayern München reconoce la mejoría de FC Barcelona para dejar el resultado en 2:0 😂 pic.twitter.com/U5OdTrH81W — Mi Bundesliga (@mibundesliga) September 13, 2022

Lewandowski against Bayern Munich pic.twitter.com/OjYtgguU9t — Troll Football (@TrollFootball) September 13, 2022

Ter Stegen viendo que perdió pero no se comió ochopic.twitter.com/DFpca1HP6x — FC Bayern Argentina 🇦🇷 (@bayernargentina) September 13, 2022

No es personal @lewy_official, aún te queremos 😂 pic.twitter.com/Fn6sXi3JPE — Mi Bundesliga (@mibundesliga) September 13, 2022