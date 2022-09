FC Bayern München comienza a pensar en Harry Kane para el 2023

Aunque la temporada 2022/23 ya ha comenzado, el FC Bayern München también se enfoca en la que viene y quiere que Harry Kane sea el gran fichaje a futuro.

Tottenham no quiere que salga del club

Como hemos dicho a lo largo del verano, Kane fue el gran objetivo del FC Bayern tras la marcha de Robert Lewandowski al FC Barcelona. Si bien los bávaros mostraron un gran interés en el fichaje del futbolista de 28 años, procedente del Tottenham Hotspur (donde tiene contrato hasta 2024), el mismo se antojaba difícil de materializar en el último mercado.

Por un lado, por los aspectos financieros, ya que probablemente le hubiera costado alrededor de 100 millones de euros. Y por el otro, porque no hubo aprobación alguna de la dirección de los Spurs para salir este año.

Pero el FC Bayern empieza a seducir a Kane

Con la mira puesta en la campaña venidera, la novela ya empieza a dar sus capítulos iniciales. El FC Bayern ya ha contactado con la familia y el agente del jugador, que no es otro que el hermano Charlie Kane, para empezar a establecer vínculos iniciales. Paralelamente, la institución muniquesa analizará el devenir de esta temporada sin un 9 y cuán real es la necesidad de que el delantero llegue a Alemania.

En Inglaterra, afirman que el Tottenham buscará una extensión de su vínculo. El entrenador Antonio Conte no quiere perderlo bajo ningún punto de vista. Sin embargo, si el Rekordmeister va a fondo y logra atraparlo, a los londinenses no les quedará otra que abrirle la puerta si no quieren que se vaya de forma libre.