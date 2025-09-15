A la enfermería: Raphaël Guerreiro es baja en el FC Bayern München

Raphaël Guerreiro sufrió una lesión muscular abdominal leve contra el HSV y estará fuera de juego por el momento con el FC Bayern München.

Guerreiro vuelve a caer en problemas musculares

El FC Bayern München ha comunicado una actualización sobre Raphaël Guerreiro después de que el jugador de 31 años sufriera una lesión en la victoria del sábado por 5:0 sobre el Hamburger SV.

El campeón alemán confirmó en el día de la fecha que el jugador de 31 años «sufrió una leve lesión en los músculos abdominales». Como resultado, Guerreiro se perderá el choque del miércoles por la Liga de Campeones contra el Chelsea FC.

Sigue sin completar una temporada sin lesiones

El luso sustituyó a Dayot Upamecano al descanso, pero apenas jugó 20 minutos. El portugués se vio obligado a retirarse de nuevo por lesión en el minuto 63, dándole entrada a Tom Bischof con su debut en la Bundesliga.

La temporada pasada, Guerreiro, quien se incorporó al procedente del Borussia Dortmund, en el verano de 2023, disputó 23 partidos de liga y nueve de Champions League, pero nunca disputó una temporada completa sin problemas. El internacional ha sido titular una vez con el FC Bayern en este curso y ha salido desde el banquillo en tres ocasiones.