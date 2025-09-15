Martín Demichelis, entre los candidatos a dirigir al Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach despidió a Gerardo Seoane en el día de la fecha y Martín Demichelis suena como posible candidato a sucederlo.

Seoane abandona el Borussia Mönchengladbach

Tras Erik ten Hag, quien se vio obligado a dejar el Bayer Leverkusen tras dos partidos, Seoane es el segundo entrenador de la actual Bundesliga que dimite prematuramente, así como el segundo que se va de forma tan temprana en la historia de la liga.

Los Potros son uno de los cuatro equipos que todavía no ganaron en esta Bundesliga. Y después de la amarga derrota por 4:0 ante Werder Bremen, la directiva tomó la decisión de despedir a Gerardo Seoane después de dos años en el club. Roland Virkus, director deportivo del Borussia, declaró en el comunicado de prensa:

«Tras una revisión exhaustiva de nuestro inicio de temporada, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un cambio de entrenador. Tras diez partidos de Bundesliga seguidos sin ganar, hemos perdido la fe en que la recuperación con Gerardo pueda tener éxito».

¿Demichelis ante un posible regreso al fútbol alemán?

El entrenador sub-23, Eugen Polanski, se hará cargo del equipo hasta nuevo aviso. Mientras tanto, la dirigencia ya puso manos a la obra para buscar posibles sucesores. Entre ellos, ha sonado el nombre de Martín Demichelis. Según Kicker, el actual DT del Monterrey, con pasado en River Plate y en las divisiones inferiores del FC Bayern München, está dentro de la lista.

Eso sí, no es el único nombre. Urs Fischer (sin club, recientemente en el Union Berlin), Pellegrino Matarazzo (TSG Hoffenheim) y Edin Terzic (sin club, recientemente en el Borussia Dortmund) son otros candidatos.