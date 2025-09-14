Brandt y Anselmino estarían disponibles para el Juventus – Dortmund

Aaron Anselmino y Julian Brandt volverían a la convocatoria para el partido del Borussia Dortmund contra la Juventus por UEFA Champions League.

Borussia Dortmund le hace frente a las bajas

Ayer, en la victoria por 0:2 a domicilio en Heidenheim, el entrenador Niko Kovač tuvo que prescindir de Julian Brandt y Aaron Anselmino, entre otras ausencias ya confirmadas a largo plazo.

Julian Brandt se sometió a una cirugía de mano durante el parón internacional y no estuvo disponible para el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Bundesliga. El motivo de la operación fue una fractura de escafoides que sufrió en el partido contra Fluminense durante el Mundial de Clubes. En cuanto a Anselmino, el argentino se perdió el partido ante el actual colista de la tabla por problemas musculares.

Kovac podrá contar con Brandt y Anselmino ante Juventus

Sin embargo, todo eso podría cambiar para alegría del director técnico. Según Ruhr Nachrichten, se espera que ambos regresen a la convocatoria para el partido del martes por la noche de la Champions League contra la Juventus en Turín.

El medio zonal también develó una actualización positiva sobre Fabio Silva: el portugués, que se operó de los músculos aductores durante el verano, se encuentra actualmente entrenando de forma individual.