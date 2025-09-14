¿Se viene la renovación de Serge Gnabry en el FC Bayern München?

Serge Gnabry se ha sincerado sobre la posible renovación de su contrato con el FC Bayern München, que vence en el año próximo.

Gnabry juega para ganarse su renovación con el FC Bayern

El jugador de 30 años ha tenido un gran comienzo de temporada, que continuó con su excelente estado de forma al marcar un gol en la victoria del FC Bayern por 5:0 sobre el Hamburger SV en el partido destacado del sábado.

Cuando se le preguntó sobre su situación contractual y la perspectiva de un nuevo acuerdo, Gnabry le dijo a Sky después del encuentro:

«Todavía falta un poco. Me estoy centrando en seguir así para tener buenos argumentos si llega el momento. En eso me concentro, y estoy disfrutando de la fase en la que estamos. Todo lo demás vendrá a su momento. No está fuera de la conversación».

La directiva ve con buenos ojos su continuidad

Max Eberl, miembro de la junta deportiva del FC Bayern, describió a Gnabry como un jugador «increíblemente importante» para los campeones alemanes:

«Serge es actualmente un jugador importantísimo para nosotros. Tiene un rendimiento excepcional en el centro del ataque, donde puede explotar aún más su ingenio. Intentaré empezar a hablar a puerta cerrada sobre cómo y cuándo lo haremos».