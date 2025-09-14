Manuel Neuer descartó un regreso a la selección de Alemania

A pesar de los rumores que indicaban un posible regreso, Manuel Neuer confirmó que no tiene ningún interés en volver a la selección de Alemania.

Neuer no volverá a Alemania y pone su entera disposición al FC Bayern

El jugador de 39 años desmintió rotundamente los rumores surgidos a principios de esta semana sobre la chance de que vuelva a la Mannschaft. Neuer ya había hablado sobre el tema en un evento hace tres días, cuando se le pidió que comentara la afirmación de su agente (a través del Frankfurter Rundschau) de que «no diría que no» si Julian Nagelsmann optaba por llamarlo:

«Renunciar a la selección alemana fue una decisión consciente para mí. Por lo tanto, no es una opción para mí. Me concentro en mi club. Estuve con la selección desde 2009. Creo que la Eurocopa de 2024 fue un buen final, aunque perder contra España en mi país no fue la mejor manera de ponerle fin».

«Es mi decisión definitiva»

Más allá del final, Neuer dijo a Sky Sport que «tuvo una etapa muy exitosa y agradable» y que no piensa «en absoluto en volver»:

«No lo he hablado con mi agente. Pero lo cierto es que he decidido no volver a la selección alemana. Es mi decisión definitiva».