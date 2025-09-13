Exequiel Palacios: Nueva lesión y la amenaza de perderse el Mundial

Exequiel Palacios vuelve a enfrentar una dura adversidad en su carrera tras confirmarse una lesión que lo alejará de las canchas por varios meses. El mediocampista argentino sufrió un desprendimiento en el tendón de su aductor derecho y deberá ser operado la próxima semana. Bayer Leverkusen informó que no volverá a jugar en lo que resta del 2025.

La lesión de Palacios, la operación y los tiempos de recuperación

El infortunio ocurrió en el debut del entrenador Kasper Hjulmand, recientemente nombrado tras la salida de Erik ten Hag. Palacios comenzó como titular ante Eintracht Frankfurt, pero debió salir a los pocos minutos. Lo que parecía un simple desgarro terminó siendo una grave lesión miotendinosa en la zona del aductor derecho.

La situación recuerda a la vivida por Leandro Paredes en 2022, cuando una lesión similar lo marginó de la Finalissima contra Italia. En aquel entonces, el volante de Boca necesitó cerca de cuatro meses de recuperación. En el caso de Palacios, el pronóstico inicial también habla de un período de entre tres y cuatro meses de rehabilitación.

El comunicado oficial del Bayer Leverkusen precisó que el futbolista tucumano será baja hasta principios de 2026. Recién después de la operación se podrá calcular con mayor exactitud su tiempo de recuperación. Mientras tanto, el cuerpo médico planifica un proceso progresivo para que llegue en plenitud a su regreso.

El gran objetivo de Palacios es llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, que comenzará el 11 de junio. Para lograrlo, primero deberá superar con éxito la cirugía, luego avanzar paso a paso en la rehabilitación y finalmente recuperar ritmo competitivo. Aunque el camino será largo, el ex-River mantiene la ilusión de vestir nuevamente la camiseta argentina en la máxima cita.