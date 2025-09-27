Grimaldo se siente querido en Leverkusen, pero insiste con ir a La Liga

El defensor español Alejandro Grimaldo vive un gran presente en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Conocido como el “maestro de las jugadas a balón parado”, se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo alemán. En este verano, Grimaldo ha marcado tres goles de tiro libre, demostrando su precisión y talento. Su celebración con el característico “golpe de golf” lo ha transformado en una figura muy popular entre los aficionados.

Además de su capacidad ofensiva, el impacto de Grimaldo se refleja en cómo otros futbolistas comienzan a imitarlo. El capitán del RB Leipzig, David Raum, ya copió su pose tras convertir un gol de falta. Este detalle confirma la influencia que el lateral izquierdo ejerce actualmente en la Bundesliga, donde su habilidad con la pelota parada genera admiración en compañeros, rivales y entrenadores.

Grimaldo y la extensión de contrato con el Leverkusen

En medio de las negociaciones para extender su contrato, Grimaldo aseguró sentirse plenamente satisfecho con su decisión de continuar en el Bayer Leverkusen. “Pensé en fichar, pero al final me convencí de quedarme”, declaró en una entrevista con Sky Alemania. “En Leverkusen me siento muy querido por la afición y el club, así que voy a disfrutar la temporada y darlo todo”.

A sus 30 años, Grimaldo mantiene viva la ilusión de volver algún día a jugar en el fútbol español. Sin embargo, el tiempo todavía juega a su favor. El exjugador del Benfica buscará, al menos, negociar una cláusula de rescisión flexible en su nuevo contrato, lo que le permitiría mantener abiertas las puertas para un posible regreso a su país natal.

Con su experiencia internacional y su papel clave en el Leverkusen, Alejandro Grimaldo no solo es uno de los mejores lanzadores de faltas en Europa, sino también un referente dentro y fuera del campo. La Bundesliga disfruta de su calidad y carisma, mientras los hinchas del equipo alemán celebran cada jugada mágica que protagoniza.