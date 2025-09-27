Kane con el sueño de hacerse con el récord de Lewandowski

El delantero inglés Harry Kane atraviesa un momento excepcional en la Bundesliga y ya comienza a ser comparado con los grandes goleadores de la historia del torneo alemán. Tras haber convertido 10 goles en apenas cinco partidos, el atacante del Bayern Múnich fue consultado por la prensa sobre si le interesa alcanzar el récord histórico de Robert Lewandowski, quien marcó 41 goles en una sola temporada con el mismo club.

La respuesta de Kane fue clara: “Claro que sería otro gran récord que me encantaría tener. Hasta ahora, he marcado 10 goles en cinco partidos. Si mantengo ese ritmo, sin duda es posible. Pero será difícil mantener ese ritmo durante toda la temporada”. De esta manera, el capitán de la Selección de Inglaterra no ocultó su ambición de superar marcas históricas en Alemania, aunque reconoció que la exigencia del calendario puede ser un factor determinante.

Kane y su gran inicio en el Bayern Múnich

Desde su llegada al Bayern, Kane se adaptó rápidamente al estilo de juego del equipo bávaro. No solo ha demostrado eficacia frente al arco, sino también capacidad para asociarse con sus compañeros y generar juego. Con apenas unas semanas en la Bundesliga, se ha convertido en la principal referencia ofensiva y en una de las grandes atracciones del campeonato.

El récord de Lewandowski parece lejano, pero la racha actual del delantero inglés invita a soñar. Si mantiene un promedio similar, podría estar en condiciones de romper una marca que parecía intocable. La afición del Bayern confía en que Kane pueda convertirse en el próximo ídolo del club, sumando títulos colectivos y récords individuales.

En definitiva, Harry Kane no solo busca conquistar la Bundesliga con su equipo, sino también dejar su huella en la historia del fútbol alemán. Su ambición y calidad lo posicionan como uno de los protagonistas más importantes de la temporada.