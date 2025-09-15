Un nuevo joven del Borussia Dortmund en la mira de la Premier League

El Brentford FC está interesado en Almugera Kabar del Borussia Dortmund y está dispuesto a pagar unos 20 millones de euros por su ficha.

Brentford avanza tratativas por Kabar

Durante el verano, el Borussia Dortmund realizó traspasos importantes con el fútbol inglés: ficharon a Jobe Bellingham (30,5 millones de euros, procedente del Sunderland), Fábio Silva (22,5 millones de euros, procedente del Wolverhampton), Carney Chukwuemeka (20 millones de euros, procedente del Chelsea FC) y Aaron Anselmino (cedido por el Chelsea). Por otro lado, traspasaron a Jamie Gittens (65 millones de euros, al Chelsea FC).

Ahora, un club británico está interesado en una joyita del BVB. Y, según BILD, ya han mostrado interés en él, con una oferta de unos 20 millones de euros. El FC Brentford está interesado en la joya defensiva del Dortmund, Almugera Kabar, campeón mundial y europeo sub-17, para la Premier League.

De acuerdo con los informes del tabloide, Kabar mide 1,86 metros y se considera robusto, física y técnicamente fuerte. Por estas características, el Brentford ya ha contactado con el lateral izquierdo y está dispuesto a invertir 20 millones de euros en su traspaso.

Pero el Borussia Dortmund no piensa en vender por el momento

El pasado febrero, firmó su primer contrato profesional con el Borussia Dortmund hasta 2028, lo que desanimó el interés de clubes de renombre como el FC Barcelona y el AC Milan. Incluso cuando el Borussia Dortmund quiso cederlo en verano para ganar más minutos de juego, volvieron a aparecer numerosos interesados.

A pesar de todo, bajo la dirección de Niko Kovač, Kabar no ha podido superar a Daniel Svensson ni a Ramy Bensebaini por hacerse un lugar en la alineación. Apenas ha jugado cinco partidos, con un total de 135 minutos de juego. El Dortmund no quiere vender definitivamente a su joya, sino beneficiarse de su desarrollo a largo plazo. Sin embargo, un traspaso invernal podría hacerse realidad.