Los cinco mejores jugadores de la jornada 3 de la Bundesliga 2025/26

Dos defensores y dos delanteros aparecen en nuestro Top 5 de la jornada 3 de esta temporada de la Bundesliga.

Finn Dahmen – FC Augsburg

¿Puede destacarse un portero a pesar de perder el partido? En el caso de Dahmen, sí. Que los bávaros no lograran sumar unidades tras su visita al St. Pauli estuvo lejos de ser su culpa: detuvo cinco disparos a portería, incluyendo un penal de Andréas Hountondji que, sin embargo, entró en el rebote.

Willi Orbán – RB Leipzig

El húngaro fue el central destacado de la jornada 3. Participó en 30 muchos duelos y, con un porcentaje de acierto en los tackles del 80%; todo para ayudar a mantener la portería a cero en la victoria de Los Toros Rojos sobre el Mainz 05.

Fisnik Asllani – TSG Hoffenheim

Tras anotar 18 goles en la temporada pasada, cuando el Elversberg estuvo a punto de ascender a la Bundesliga, Asllani ha mantenido su buen nivel en el Hoffenheim, anotando su primer doblete en la máxima categoría en la victoria del sábado por 4:2 contra Union Berlin. Además, el jugador de 23 años tuvo cuatro de las nueve ocasiones de gol de su equipo.

Harry Kane – FC Bayern München

Otro fin de semana más para el mejor delantero de la Bundesliga. Kane marcó en sus dos disparos a puerta durante la goleada del FC Bayern al HSV por 5:0 en la noche del sábado. También asistió a Aleksandar Pavlović, lo que significa que el 9 ya suma cinco goles y tres asistencias en solo tres partidos. Una bestia.

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

Sin embargo, EL JUGADOR DE LA JORNADA fue para otro habitué a nuestro Top 5. Grimaldo marcó la diferencia para que el Leverkusen, que terminó con nueve hombres, consiguiera su primera victoria de la temporada al derrotar al Eintracht Frankfurt por 3:1. El español anotó dos tiros libres directos, siendo el cuarto jugador en la historia de la Bundesliga en lograrlo en un mismo partido y el primero en hacerlo en las cinco principales ligas de Europa desde 2022.