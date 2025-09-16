Sebastian Kehl fija el objetivo de Borussia Dortmund en la Champions

El Borussia Dortmund inicia un nuevo camino en la UEFA Champions League con la ilusión intacta de ser protagonista. Hoy, el equipo alemán debuta frente a la Juventus. El choque marcará el primer paso de un desafío que la dirigencia considera fundamental para la temporada.

Sebastian Kehl y el objetivo mínimo de Dortmund en Champions League

El director deportivo del club, Sebastian Kehl, dejó en claro cuáles son las metas trazadas. Según explicó, el objetivo mínimo es alcanzar los octavos de final del certamen. Además, remarcó que no importa si se logra mediante la fase liguera o a través de los play-offs.

Kehl subrayó también la importancia de la estabilidad del club en el plano internacional. Recordó que en los últimos 13 años, Dortmund llegó seis veces a cuartos de final. En ese período, disputó dos finales y participó en diez ediciones consecutivas de la competición.

El dirigente señaló que muy pocos equipos pueden mostrar una regularidad semejante en el torneo más prestigioso de Europa. Para Dortmund, este presente es una muestra de consolidación deportiva. Mantener esa línea de rendimiento es uno de los grandes retos de la institución.

El debut contra Juventus se presenta como un examen exigente y atractivo. El equipo italiano también busca retomar protagonismo continental, lo que aumenta la expectativa del duelo. El resultado inicial será clave para el desarrollo de la fase liguera.

Consciente de la exigencia que implica esta competencia, Dortmund combina ambición con prudencia. Kehl insistió en que lo fundamental es mantenerse competitivo y asegurar la clasificación. A partir de ahí, el objetivo es soñar en grande y volver a ser protagonista.

La Champions League vuelve a poner al Borussia Dortmund en la vidriera mundial. La esperanza de sus hinchas se renueva, confiando en un recorrido memorable.