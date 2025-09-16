¿Cómo sigue la recuperación de Alphonso Davies?

Alphonso Davies dio un paso importante en su recuperación y encendió la ilusión en el Bayern München. El canadiense entrenó hoy bajo supervisión especial. Su regreso se percibe cada vez más cercano, lo que representa una gran noticia para el equipo alemán.

Alphonso Davies, rehabilitación, entrenamientos y regreso

El entrenamiento estuvo a cargo de Floribert N’Galula, asistente que suele supervisar la transición entre la rehabilitación y la reintegración al grupo. Esto indica que Davies está entrando en la etapa final de su recuperación. La planificación apunta a que pronto pueda entrenarse a la par de sus compañeros.

El lateral se mostró animado y con un buen ritmo en sus sprints. Esa intensidad en la práctica refleja confianza y seguridad en sus condiciones físicas. Además, lleva más de un mes trabajando con balón, aspecto clave para recuperar la sensibilidad futbolística.

En el Bayern celebran los avances de uno de sus futbolistas más determinantes. Su velocidad y despliegue físico son piezas fundamentales en la estructura táctica del equipo. Recuperarlo al ciento por ciento representa un alivio para el cuerpo técnico y una gran noticia para los hinchas.

Davies había estado marginado varias semanas, generando incertidumbre sobre los plazos de recuperación. Sin embargo, los entrenamientos específicos diseñados por el cuerpo médico dieron resultados positivos. El trabajo con N’Galula fortalece la transición y acerca al canadiense a su regreso competitivo.

El objetivo inmediato será integrarlo poco a poco a las prácticas grupales. De esa manera, podrá recuperar ritmo sin arriesgar una recaída. El Bayern confía en que la evolución seguirá siendo favorable y que pronto podrá estar disponible. La expectativa es grande: Davies está cada vez más cerca de volver a brillar en la banda izquierda del Allianz Arena.