¡Preparados! Los Alemanes debutan en la Champions

En el día de hoy comienza una nueva temporada de Champions League y así será el debut de los clubes alemanes.

Borussia Dortmund dará el puntapié inicial

El club negriamarillo hoy hará su gran debut en La Orejona con un partido que se trae mucha emoción. Enfrentan a Juventus en Turín, siendo uno de los partidos más complicados del sorteo que le ha tocado. Sin embargo, confían en el buen arranque de temporada en Bundesliga, donde se ubican en el segundo lugar.

El miércoles tendrá a Bayern como protagonista

Como en cada temporada, Los Bávaros se alzan como uno de los candidatos de esta temporada. Sobre todo, porque el inicio en la primera alemana es arrollador. No solo han ganado sus primeros tres partidos sino que han goleado en todos. Ahora bien, enfrente estará un Chelsea que buscará repetir la hazaña del 2012.

Los alemanes cierran la semana de Champions el jueves

En el último día de jornada europea, tenemos dos partidos con presencia teutona. En el primer turno, Copenhague recibirá en su casa a un Leverkusen que se está levantando con la llegada de Kasper Hjulmand, mientras que Eintracht Frankfurt recibe en su casa al Galatasaray.