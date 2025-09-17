¿Serhou Guirassy es el jugador mejor pago de Borussia Dortmund?

Serhou Guirassy se ha convertido en uno de los jugadores mejor remunerados del Borussia Dortmund, consolidándose como una figura clave dentro de la plantilla. Su salario base fijo es de aproximadamente 9 millones de euros por temporada. Sin embargo, lo más interesante de su contrato son las variables ligadas a su rendimiento deportivo.

Guirassy, Borussia Dortmund, contrato y salario millonario

El delantero franco-guineano tiene estipulado un bono especial por productividad. Cada vez que alcance 20 goles o 20 asistencias, recibe 250.000 euros adicionales como premio. Este tipo de cláusulas no solo motivan al futbolista, sino que también le permiten incrementar notablemente sus ingresos anuales.

Además de los bonos individuales, Guirassy accede a primas colectivas por los resultados obtenidos en la Bundesliga y la Champions League. Cada jugador del plantel percibe hasta 15.000 euros por punto conseguido en ambas competiciones. Así, cada victoria o empate con valor en la tabla suma un incentivo económico significativo para todos.

Si se cumplen las metas establecidas en su contrato, el atacante podría elevar su salario anual hasta los 11 millones de euros. Esta cifra lo coloca en el primer escalón de los ingresos dentro del club. Recordemos que el que lidera la lista es Niklas Süle con un salario de 11 millones por año de base. A esto hay que sumarle más objetivos.

El caso de Guirassy refleja la manera moderna de armar contratos en el fútbol europeo. Ya no basta con un sueldo fijo elevado, sino que se premia directamente el impacto en el rendimiento del equipo. Para el delantero, esto significa que cada gol y cada victoria tienen una traducción inmediata en su cuenta bancaria. Así, su aporte deportivo y económico van de la mano en una temporada exigente.