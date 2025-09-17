¡Se calienta la previa! El agente de Jackson asegura que no volverá a Chelsea

Nicolas Jackson vive un momento clave en su carrera profesional tras su cesión al Bayern München desde el Chelsea. El delantero senegalés, con 24 años, parece haber encontrado estabilidad en Alemania. Según su agente, no hay posibilidad de que regrese a Londres.

Jackson no quiere volver a Chelsea

El contrato de préstamo de Jackson incluye una cláusula de compra que está comenzando a generar gran expectativa en el mundo del fútbol. De acuerdo con lo revelado, el Bayern deberá abonar 65 millones de euros si el jugador alcanza los 40 partidos. Lo llamativo es que cada participación de al menos 45 minutos cuenta como un partido oficial dentro de la cláusula.

El propio Uli Hoeneß, presidente honorario del Bayern, insinuó en una entrevista que la activación de la cláusula es prácticamente inevitable. El sensacionalista Münchener Tageszeitung respaldó esta información, asegurando que la condición está diseñada para cumplirse sin dificultades. Para el club bávaro, asegurar al delantero de manera permanente parece solo cuestión de tiempo.

Por su parte, Diomansy Kamara, agente del atacante, fue categórico durante una aparición televisiva en Canal+. Declaró que Jackson no tiene intención de regresar al Chelsea bajo ninguna circunstancia. Además, explicó que las negociaciones entre ambos clubes fueron tensas, marcadas por una verdadera guerra de egos.

Kamara también resaltó que Jackson no solo puede cumplir la meta de partidos, sino que además está en condiciones de marcar al menos 15 goles. De alcanzarse ambos objetivos, la cláusula de compra se activará automáticamente. De esta manera, el internacional senegalés quedará vinculado al Bayern, dejando atrás definitivamente su etapa en la Premier League.

Todo indica que el futuro de Jackson está sellado en la Bundesliga. La combinación de rendimiento, cláusulas claras y respaldo dirigencial lo acercan cada vez más a quedarse en Baviera.