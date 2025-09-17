Bayern 3:1 Chelsea: Harry Kane fue un huracán para Chelsea

FC Bayern München venció a Chelsea en el debut de Champions League con doblete de Harry Kane.

Chelsea empezó mejor, pero Bayern golpeó en los momentos justos

Después de lo que fue la final de 2012, este partido tenía un tinte de revancha para Los Bávaros. Ahora bien, para este partido, los favoritos eran los locales y no solo por su condición. Bayern es uno de los pocos equipos que han ganado todos los partidos que han jugado en esta temporada.

Sin embargo, el partido empezó mejor para Los Blues. Presionaron en salida a los de Kompany y lucían mejor. Empero, con el correr de los partidos, Bayern fue imponiendo cada vez más su juego y así fue como llegó el gol de Chalobah en contra y, luego, con un penal polémico, el de Kane. Los Bávaros estaban cómodos en el juego, pero Cole Palmer iba a marcar el descuento para indicar que todo se iba a definir en la segunda mitad.

Kane le dio la victoria a Los Bávaros

Ya en la segunda mitad, se esperaba que Los Blues den una reacción inmediata. La distancia era corta, pero Harry Kane aprovechó una mala salida y al 63′ firmó el 3:1 final. Bayern pasó por algún sobresalto porque Palmer descontó para el 3:2, pero su posición fue inválida y, por lo tanto, no hubo alteración del resultado. FC Bayern sigue a paso firme en esta temporada.