¡Sin laterales izquierdos! Bayern pierde a Stanisic por lesión

El Bayern München atraviesa un momento complicado en defensa tras confirmarse la lesión de Josip Stanisic. El futbolista sufrió un problema parcial en el ligamento medial de su rodilla derecha. Aunque no estará fuera por mucho tiempo, su ausencia genera un nuevo dolor de cabeza para el entrenador.

Lesión de Stanisic y bajas en el lateral izquierdo

Stanišić se perderá entre una y dos semanas de competencia, lo que significa un alivio dentro de la preocupación inicial. Sin embargo, la situación del Bayern es crítica porque no cuenta con alternativas para el lateral izquierdo. Alphonso Davies, Hiroki Itō y Raphaël Guerreiro también están lesionados, dejando la banda completamente vacía.

La acumulación de bajas en una misma posición obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones inmediatas. Entre las opciones, se analiza adaptar a futbolistas de otras posiciones para cubrir el sector. No obstante, esta decisión implicaría modificar el esquema habitual y asumir riesgos en partidos exigentes.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El caso de Stanišić es particularmente sensible porque había empezado a sumar minutos importantes. Su lesión interrumpe el proceso de continuidad que el jugador estaba construyendo dentro del equipo. Además, su polivalencia lo convertía en una pieza clave para cubrir distintas zonas de la defensa.

El Bayern necesita sostener su rendimiento competitivo a pesar de este escenario adverso. La Bundesliga y la Champions no otorgan margen para improvisaciones prolongadas, por lo que la recuperación de los laterales será fundamental. Mientras tanto, la responsabilidad recaerá en los jugadores disponibles para responder a la exigencia del calendario.

La buena noticia es que Stanišić podría volver pronto si la evolución médica es favorable. En un máximo de dos semanas, el croata estaría nuevamente disponible. Su regreso será esencial para reforzar una defensa que atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad.