¡Guirassy enojado! El conflicto en Dortmund por los penales

El Borussia Dortmund atraviesa un clima tenso tras la decisión de Niko Kovac de quitarle a Serhou Guirassy la responsabilidad de ejecutar los penales. La determinación del entrenador generó malestar en el delantero, que no ocultó su disgusto durante el partido frente a Juventus. El episodio expuso diferencias internas que el cuerpo técnico intenta controlar.

Guirassy, Bensebaini y el conflicto por los penales en Dortmund

En pleno encuentro por Champions League, Dortmund obtuvo un penal que podía asegurar el triunfo. Kovac eligió a Ramy Bensebaini como lanzador, decisión que sorprendió a varios jugadores. Guirassy se mostró molesto y trató de quedarse con la pelota, generando un altercado en el mediocampo.

Finalmente, el delantero debió ceder y Bensebaini fue quien convirtió el cuarto gol del equipo alemán. Pese al éxito en la ejecución, el gesto de Guirassy evidenció su enfado. El jugador quedó visiblemente irritado incluso después del pitazo final.

Tras el partido, tanto Kovac como el director deportivo Sebastian Kehl intentaron dialogar con Guirassy para calmar la situación. Sin embargo, el delantero se mostró distante y poco receptivo. El tema sigue abierto y preocupa en la interna del vestuario.

Guirassy no solo perdió protagonismo en una acción clave, sino también confianza frente a sus compañeros. El delantero había sido el principal lanzador, por lo que la modificación lo afectó personalmente. En su entorno afirman que considera injusta la decisión.

La situación obliga a Kovac a encontrar un equilibrio entre disciplina y motivación. Un conflicto prolongado podría impactar en el rendimiento del equipo en competencias decisivas. Resolver la tensión con Guirassy será clave para mantener la armonía interna y sostener las aspiraciones deportivas de Dortmund.